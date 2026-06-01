俳優の六角精児を中心に結成されたアコースティック・バンド「六角精児バンド」は1日、公式SNSを通じ、パーカッション担当の有馬自由が脱退すると発表した。今年で結成30年。オリジナルメンバーの脱退に、六角は「これからバンドが向かうであろう方向性を鑑みリーダーの私が下した決断」と記した。

公式は「この度パーカッション担当の有馬自由が六角精児バンドを離れることになりました」と発表。「今年で結成30年になるバンドのオリジナルメンバーであり、当然積年の思いはありますが、これからバンドが向かうであろう方向性を鑑みリーダーの私が下した決断です」と説明した。

続けて「今後、六角精児バンドは基本的にギターの佐藤克彦、ベースの郄橋悟朗と私の3人体制でやっていくつもりです」とし、「引き続きどうか宜しくお願いします」と呼びかけた。

テレビ朝日系「相棒」シリーズやNHK連続テレビ小説「カーネーション」「まれ」、大河ドラマ「武蔵 MUSASHI」「おんな城主 直虎」「真夜中のパン屋さん」などで知られる俳優・六角を中心に1996年に結成された4人組のアコースティック・バンド。六角はボーカルとギターを担当し、2014年にアルバム「石ころ人生」でCDデビューした。