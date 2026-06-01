タレント早見優（59）が1日までに自身のインスタグラムを更新し、米ボストンで人気お笑い芸人のショーを見たと報告し、2ショットを披露した。

「ボストンで渡辺直美ちゃんのスタンドアップコメディショーへ」と書き出すと、自身と米ニューヨークを拠点に活動する渡辺の2ショットをアップ。

「可愛くて、面白くて、そして何よりかっこいい！英語で堂々とパフォーマンスする姿に感動しました」と絶賛。「アメリカでのカルチャーショックのお話や、お客さんとの掛け合いに会場は笑いっぱなし 終演後にはお会いして、オープニングアクトのアイリーン・ツーさんともご一緒に記念撮影してくれました」ともつづり、自身と渡辺と娘たち、ツーらとみられるショットもアップした。

「夢を追いかけてアメリカへ渡り、自分の道を切り開いている直美ちゃん。その勇気と行動力、本当に尊敬します。娘たちもたくさん刺激をもらったようです」と2人の娘も一緒だったと振り返った。

早見の投稿に、フォロワーからは「渡辺さん、頑張ってるんですねー！刺激をもらえますね」「満喫されてますね」「素敵ですね」といった反響が寄せられている。