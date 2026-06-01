元U−KISSメンバーで、現在は歌手兼俳優として活動しているイ・ジュニョンが「ゴールドカード」を自慢した。

イ・ジュニョンは5月31日に放送されたJTBC『冷蔵庫をよろしく』で並々ならぬラーメン愛について語った。

イ・ジュニョンは製麺機を購入して自ら麺を打ち、豚骨を48時間煮込まなければならないラーメンを作った経験があると語った。それほど日本のラーメンへの愛情が深いイ・ジュニョンは、日本に「生涯無料」のラーメン店があると話し、シェフたちの注目を集めた。

イ・ジュニョンは「僕たちのチーム（U−KISS）はあるラーメン店がとても好きだった。コンサートでも『一番食べたい料理は何か』と聞かれると、その店の名前を挙げるほどだった。そのため『ゴールドカード』を作ってくださった」と語り、実際にその店で使用できるゴールドカードを取り出して見せた。会計の際にゴールドカードを提示すれば、別途支払いをする必要がないという。

続いて、イ・ジュニョンが普段自宅で作った料理の写真が公開されると、シェフたちは感嘆した。自らスパイスを炒めてすり鉢ですりつぶして作ったバターチキンカレーをはじめ、四川風麻婆豆腐、トリュフパスタ、煮干しラーメン、鶏ささみチャーシューなど、家庭料理とは思えないほどのクオリティーに、MCのキム・ソンジュは「店で撮った写真ではないのか」と尋ねて笑いを誘った。