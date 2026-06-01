「雨の日の服、これだと気がラク」KEYUCA“すごナノ撥水”シリーズが便利そう
雨の日は、服が濡れたり汚れたりするのが気になって、つい着るものに悩みがち。そんな日の選択肢として気になるのが、KEYUCAの「すごナノ撥水」シリーズだ。撥水機能を備えながら、いわゆる“機能服っぽさ”が強すぎず、普段の通勤や休日コーデにもなじみやすいデザインがそろっている。今回は、雨の日でも気軽に取り入れやすそうな人気アイテムを紹介する。
【写真】「雨の日の制服にしたい」通勤も休日も使えるケユカの撥水シリーズ
■「今日は雨か…」の日に頼りたくなるシリーズ
【すごナノ撥水】スリーブタックTシャツ
「雨の日でも白っぽい服を着たい」「Tシャツでもラフすぎるのは避けたい」という人に向いていそうなのが、スリーブタックTシャツ。撥水・防汚機能を備えつつ、ブラウス感覚でも着やすいデザインになっている。
袖まわりにタックが入っているため、シンプルすぎず1枚でも着やすい印象。通勤コーデから休日のきれいめカジュアルまで合わせやすく、梅雨時期の“とりあえずこれ着ておけば安心”な1枚になりそうだ。
【すごナノ撥水】テーパードパンツ
通勤向けに選ぶなら、すっきり見えするテーパードパンツも気になる存在。センタープレス入りできちんと感があり、オフィスカジュアルにも合わせやすい。
撥水機能に加えて、ストレッチ性やウエストゴム仕様で動きやすさも意識されているのがポイント。雨の日はパンツの裾汚れや、水はねによるシミが気になることも多いが、“きれいめなのに気を遣いすぎなくていい”バランス感が魅力だ。
【すごナノ撥水】ギャザーワイドパンツ
休日寄りのラクな着こなしが好きなら、ギャザーワイドパンツもよさそう。ゆったりしたシルエットで動きやすく、雨の日でもストレス感なく履きやすい。
ワイドパンツは裾まわりが気になることもあるが、撥水機能付きなら気持ち的にも少しラク。Tシャツやシャツを合わせるだけでもコーデがまとまりやすく、“雨だから服選びが面倒…”という日の頼れる選択肢になってくれそうだ。
通勤向けのきれいめコーデから、休日のラクなスタイルまで対応しやすく、“雨だからこれにしておこう”と思える安心感もポイント。梅雨時期に向けて、こうした機能付きアイテムを取り入れてみては。
【写真】「雨の日の制服にしたい」通勤も休日も使えるケユカの撥水シリーズ
■「今日は雨か…」の日に頼りたくなるシリーズ
「雨の日でも白っぽい服を着たい」「Tシャツでもラフすぎるのは避けたい」という人に向いていそうなのが、スリーブタックTシャツ。撥水・防汚機能を備えつつ、ブラウス感覚でも着やすいデザインになっている。
袖まわりにタックが入っているため、シンプルすぎず1枚でも着やすい印象。通勤コーデから休日のきれいめカジュアルまで合わせやすく、梅雨時期の“とりあえずこれ着ておけば安心”な1枚になりそうだ。
【すごナノ撥水】テーパードパンツ
通勤向けに選ぶなら、すっきり見えするテーパードパンツも気になる存在。センタープレス入りできちんと感があり、オフィスカジュアルにも合わせやすい。
撥水機能に加えて、ストレッチ性やウエストゴム仕様で動きやすさも意識されているのがポイント。雨の日はパンツの裾汚れや、水はねによるシミが気になることも多いが、“きれいめなのに気を遣いすぎなくていい”バランス感が魅力だ。
【すごナノ撥水】ギャザーワイドパンツ
休日寄りのラクな着こなしが好きなら、ギャザーワイドパンツもよさそう。ゆったりしたシルエットで動きやすく、雨の日でもストレス感なく履きやすい。
ワイドパンツは裾まわりが気になることもあるが、撥水機能付きなら気持ち的にも少しラク。Tシャツやシャツを合わせるだけでもコーデがまとまりやすく、“雨だから服選びが面倒…”という日の頼れる選択肢になってくれそうだ。
通勤向けのきれいめコーデから、休日のラクなスタイルまで対応しやすく、“雨だからこれにしておこう”と思える安心感もポイント。梅雨時期に向けて、こうした機能付きアイテムを取り入れてみては。