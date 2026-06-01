古谷有美アナ、TBS退社を報告 15年間に感謝「今後は、フリーランスという立場で」
TBSの古谷有美アナ（38）が1日、自身のインスタグラムを更新。同局を退社したことを報告した。
【写真】華やかな笑顔で…感謝をつづった古谷有美アナ
古谷アナは「みなさまへご報告です」の書き出しで「5月31日をもちましてTBSテレビを退社致しました。15年間、本当にありがとうございました」と伝えた。
続けて「小学生のころ、国語の教科書を声に出して読むことがただただ好きな子どもでした」と振り返り「TBSアナウンサーとして教科書何冊分かもわからないほど沢山の原稿を読んだ日々。本当に幸せなことを仕事にできたのだと思います」と思いをつづった。
最後は「これまで育ててくださった方々へ心より感謝申し上げます」とし「今後は、フリーランスという立場でより深く丁寧に、好きという気持ちを共有することを大切に家族を支えながら歩んで参ります。これからも、どうぞ宜しくお願い申し上げます」と結んだ。
古谷アナは1988年3月23日生まれ、北海道出身。B型。上智大学外国語学部卒業。上智大学在学中の08年にミスソフィアコンテストで優勝。2011年にTBSに入社し、『NEWS23』『Nスタ』『ビビット』などに出演。20年7月に結婚と妊娠を発表し、同年12月に第1子男児を出産した。22年9月には、第2子女児の出産を伝えた。また、24年11月に第3子の妊娠と産休入りを報告し、25年2月25日に第3子男児の出産を報告した。
【写真】華やかな笑顔で…感謝をつづった古谷有美アナ
古谷アナは「みなさまへご報告です」の書き出しで「5月31日をもちましてTBSテレビを退社致しました。15年間、本当にありがとうございました」と伝えた。
続けて「小学生のころ、国語の教科書を声に出して読むことがただただ好きな子どもでした」と振り返り「TBSアナウンサーとして教科書何冊分かもわからないほど沢山の原稿を読んだ日々。本当に幸せなことを仕事にできたのだと思います」と思いをつづった。
古谷アナは1988年3月23日生まれ、北海道出身。B型。上智大学外国語学部卒業。上智大学在学中の08年にミスソフィアコンテストで優勝。2011年にTBSに入社し、『NEWS23』『Nスタ』『ビビット』などに出演。20年7月に結婚と妊娠を発表し、同年12月に第1子男児を出産した。22年9月には、第2子女児の出産を伝えた。また、24年11月に第3子の妊娠と産休入りを報告し、25年2月25日に第3子男児の出産を報告した。