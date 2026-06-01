５月３１日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、秀長（仲野太賀）が但馬の竹田城攻めを任され、“ほぼ無血開城”を達成する。

信長から播磨攻めを命じられた秀吉（池松壮亮）は、荒木村重（トータス松本）に代わって播磨攻略に当たる。そこで荒木から紹介された姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につける。

これにより半兵衛（菅田将暉）の進言で秀吉は西播磨へ。秀長は但馬の竹田城攻めを任され、総大将として向かう。この竹田城の城主は太田垣輝延（中野英雄）。太田垣は家臣よりも自分が大事な器の小さな男で、秀長らが水を城中に運ぶ道を封じたことで、水がなくなっても家臣に「汲みに行け」「半分は俺に渡せ」などと言う始末。

果たして、秀長らは竹田城に水がなくなった頃、兵を引いたと思わせ、水を汲みに来た太田垣の家臣らを説き伏せて城内へ。案の定、太田垣は家臣よりも自分が先に水を飲もうとする。そこを秀長に攻められ、とらわれてしまう。

秀長は、太田垣の家臣らに水を飲ませてやるが、それを見ていた太田垣は「飲むな！差し違えてでもワシを助けろ」「斬れ！それがお前らの役目であろう！」などとわめきちらし、激怒した秀長が強烈パンチを食らわせて「家臣の命をなんじゃと思ってるんじゃ！」と一喝。太田垣は鼻血を出す。無血開城を願っていた秀長は「１滴たりとも血は流さぬつもりではあった。が、無理じゃった」といって家臣らを笑わせる。

太田垣を演じた中野は、秀長を演じた仲野の実の父。子が父親をビンタするという強烈演出にネットもビックリ。「これ発表ありましたか？」「親子が同じ画角なの胸アツ過ぎる」「チョロが出てるなんて知らなかったよ」などの声が。

中野もＸで「息子が大河ドラマに連れて行ってくれた…私の力では遠い遠いステージであります。４０年間届かなかった…しかし届かない自分が好きでした…仲野太賀は死に物狂いで豊臣兄弟、秀長を演じております。彼と池松さんの努力を暖かく見守って応援してください！また来週が楽しみな私です」と感激投稿していた。