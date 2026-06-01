マネするだけで目が1.5倍見え！プロが伝授するデカ目見えアイシャドウ塗り方MAP
デカ目のカギは「横幅」と「影感」
最近のアイシャドウのトレンドは、ただ黒目を強調するよりも“目全体を自然に拡張して見せる”こと。特に重要なのが、締め色を広く入れすぎないことです。
濃いカラーをまぶた全体に広げると、逆に目が小さく見える原因に。明るめカラーで立体感を作り、必要な部分だけ影を足すのが、デカ目メイクの正解です。
1：ベースカラーは広めに
まずは、肌なじみのいいベージュ系カラーをアイホール全体にのせる。ここでのポイントは、眉下ギリギリまでふんわり広げること。
そうすることで、まぶたに自然な奥行きが出て、目の縦幅が強調されます。
2：中間色は“横長”を意識
次にブラウンやピンクベージュなどの中間色を、目尻より少し外側まで広げます。
この時、丸く囲むより“横に流す”イメージで入れるのがコツ。目の横幅が広がって見えるため、一気に大人っぽいデカ目印象に変化します。
3：締め色は黒目の外側だけ
多くのプロが共通しておすすめしているのが、締め色を入れすぎない方法。濃いブラウンは目のキワ全体ではなく、黒目の外側〜目尻にだけオン。さらに、ラインのように細く入れることで、自然に目力がアップします。
全体的に囲むのは、かえって目が引き締まって見え、小さく見える原因になるので、囲い過ぎには気を付けましょう。
4：ラメは「黒目上」に集中
ラメをまぶた全体に広げると、光が入りすぎて、まぶたが膨張して見える原因になります。結果的に、目もとの立体感がぼやけて目が小さく見えます。
ラメは、黒目の上だけにポイント置きすることで、光が中央に集まり、自然な立体感が生まれます。
5：下まぶたメイクで大きさをプラス
目を大きく見せるために欠かせないのが、下まぶたメイク。涙袋の影をほんのり入れるだけで、中顔面短縮＆ぱっちり感が一気に出ます。
おすすめは、グレージュやピンクブラウンで、細く影を描くこと。ラメを黒目下に少しだけ乗せると、うるっとした大きな目元に仕上がります。
いかがでしたか？アイシャドウの塗る場所や濃さを少し変えるだけで、驚くほど目が大きく見えます。
今回紹介した塗り方を参考に、メイクをアップデートしてみてくださいね。