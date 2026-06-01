【2026年6月の運勢ランキング】いちばん運がいいのは何月生まれ！？

占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に2026年6月の運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。

【詳細】他の記事はこちら

2026年6月の運勢

カード名【法王】

外の声より内なる声を信じて

今月のテーマは「自分の軸を大切に」

6月は、大きな星の動きがある節目の月。約1年間、愛情深く私たちを育んでくれた流れが、いよいよ新しいステージへ向かいます。

このタイミングで大切にしたいのが「自分軸」。まわりが慌ただしく動いていても、焦る必要はありません。

でも、「あなたのために」と近づいてくる人や情報には少し距離を置いて。法王のカードが示すのは、外の声より内なる声を信じること。

忙しい毎日の中でも、好きなものを食べる、好きな時間にお茶を飲む、そんな小さな自分時間が運気を整えてくれます。マイペースこそ、今月のいちばんの開運習慣です。

1位：11月生まれ

カード名

【皇帝】

お褒めの言葉を素直に受け取る

今月のテーマは「私が主役」

これまで頑張ってきたこと、ちゃんと実を結びますよ。周りからほめられたり、注目されたりする場面が増えそう。遠慮しないで、素直に受け取っちゃいましょう！やりたいことがあれば、今月はどんどん動いてみて。

金運も上向きで、思わぬ報酬が手に入るかも！お気に入りのカフェでひとりランチ、今月の自分へのご褒美にぜひ。

2位：8月生まれ

カード名

【太陽】

おうちの中でスキルアップを

今月のテーマは「じっくり、私を磨く」今月は無理に外へ出るより、おうち時間を充実させるのが正解。文章を書く練習や語学など「言葉」に関するスキルが、あなたの将来をじわじわ底上げしてくれそう。動画講座やSNSを活用した学びも◎。

仕事まわりの環境を整えるのも運気アップにつながりますよ。ダイエットにも追い風が吹いていて、食事改善の情報がうまく手に入りそう。焦らずコツコツが今月のキーワードです。

3位：10月生まれ

カード名

【恋人たち】

幸せな出会いのチャンス到来！

今月のテーマは「心がつながる喜び」 素敵な縁が動き出す予感。気の合う人と意気投合したり、思わぬところで協力し合える関係が生まれたりしそう。

パートナーとの仲も良好で、ちょっとした会話がいつもより心に響く場面も。

梅雨のお出かけには青い傘を持って行くと、いい出会いや縁を引き寄せてくれそう。雨の日のコンサートや美術館など、室内のお出かけも運気アップにおすすめですよ。

4位：6月生まれ

カード名

【魔術師】

眠っていた才能が目覚めるとき

今月のテーマは「私、やればできる」 なんとなくモヤモヤしていた日々から抜け出せそうな予感。心の底でくすぶっていた「やってみたい」という気持ちに、そっと火が灯るときです。新しいことへのチャレンジに最高のタイミング！

お気に入りの本屋や図書館にふらっと立ち寄って、気になる本を手に取ってみて。思わぬ一冊があなたの背中を押してくれます。

誕生月のパワーを味方に、思い切り動いてみましょう！

5位：3月生まれ

カード名

【女帝】

聞くことで、すべてが育っていく

今月のテーマは「聞き役が最強」 パートナーの話、子どもの話、職場の同僚の話…今月はじっくり耳を傾けることが運気アップのカギ。

女帝のカードが示すのは、愛情深く育てて実らせる力。あなたが聞き役にまわることで、周りとの関係がじんわりと温かく育っていきます。

それがめぐりめぐって、思わぬ情報やチャンスとしてあなたに返ってくることも。聞き上手は、人生の豊かさを育てる名人です。

6位：1月生まれ

カード名

【運命の輪】

心強いサポーターの出現！

今月のテーマは「助けを借りる勇気」

山のような課題が目の前にドーンと立ちはだかっていても、一人で抱え込まなくて大丈夫。運命の輪が示すのは、人とつながることで流れが変わるタイミング。

「迷惑かな…」と遠慮してきたあなた、頼れる人が自然と現れてくれますよ。家事も仕事も、誰かの手を借りることが今月いちばんの開運アクションです！

7位：2月生まれ

カード名

【審判】

心の痛みは我慢しない

今月のテーマは「心地よい言葉を浴びる」

誰かの心ない言葉に、ちょっと傷ついてしまうことがあるかも。でも、そんな言葉をいつまでも抱え込まなくて大丈夫。スルーする勇気も自分を守る大切な力です。

審判のカードが示すのは、傷を癒してもっとよいコンディションになること。

好きなアーティストの音楽をかけながら家事をする、それだけで心がじんわり回復していきますよ。今月は心地よい言葉と音楽で自分を満たして。

8位：4月生まれ

カード名

【女教皇】

嫉妬なんか気にしない！

今月のテーマは「スマートにかわす」

誰かからのちょっとした嫌みや当てこすりに、カチンとくる場面があるかも。でも感情的に反応するのはぐっと我慢。

女教皇が示すのは、冷静さと品のある立ち居振る舞い。特にSNSの投稿やコメントには要注意。相手はただ羨ましいだけ、それだけのことです。

今月は投稿を少し控えめにして、静かに味方を増やすのが正解。スマートにかわすあなたの方が、絶対に強い。

9位：12月生まれ

カード名

【隠者】

雨の日は、自分を深掘りするチャンス

今月のテーマは「じっくり、自分と向き合う」

梅雨の季節、おうちにこもりがちな日こそ隠者の出番。好きなことに没頭したり、やってみたかったことをこっそり始めてみたりするのにぴったりの時期です。

仕事では新しい企画を温めたり、自分なりのアイデアをじっくり練ってみて。

雨音をBGMに、自分の内側と向き合う時間が、じわじわとあなたの力になっていきますよ。

10位：9月生まれ

カード名

【死神】

ちょっとした不調も見逃さないで！

今月のテーマは「バッサリ、すっきり」

忙しさにかまけて体の不調をつい後回しにしていませんか？気になることがあれば早めに病院へ。ちょっとした変化を見逃さないことが大切です。

ストレスの原因もしっかり見極めて、悪い習慣や不要なものはこの機会にバッサリ断捨離。クローゼットや引き出しの整理から始めるだけでも、気持ちと体のコンディションがぐっと整ってきますよ。

11位：5月生まれ

カード名

【悪魔】

線を引く、そして去る

今月のテーマは「遠くへ離れる」

なぜか妙に近づいてくる人、なんとなく居心地が悪いのに断れない関係…心当たりはありませんか？

悪魔のカードが示すのは、執着や依存のワナ。「なんかおかしいな」という直感は正解です。

心地よくない縁はすっぱり線を引いて、今月は自分を大切にすることを最優先に。離れる勇気が、あなたを守る最大の開運アクションです。

12位：7月生まれ

カード名

【塔】

「ありがとう」の言葉があなたを救う

今月のテーマは「小さなありがとうを積み重ねる」

なんとなく周りがざわざわする感じ、気のせいじゃないかも。

思いがけないことでパートナーや身近な人との間にすれ違いが生まれやすい時期です。

でも大丈夫、ちゃんと対処法があります。毎日の中でどんな小さなことにも「ありがとう」を忘れずに。その一言が誤解を溶かして、関係をじんわり修復してくれますよ。

あなたの足場は崩れそうで崩れない、きっと乗り越えられます。