日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「古背」という漢字を読めますか。そのまま読んで。

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：フルセ

古背は、イカナゴ科イカナゴ属に属する魚です。

イカナゴといえば、生まれたばかりの数センチほどの稚魚である「シンコ（新子）」が有名ですが、それとは別に、1年以上生きて15〜25cmほどに成長した成魚を古背と呼びます。

名前の由来については、「古い背中」という漢字が示す通り、前年から生き抜いてきた、型が古い（年を経た）個体であることを指しています。

新しく生まれたシンコに対して、前年から生き延びた個体であることから、古背、あるいは古背子と呼ばれるようになったという説が有力です。

イカナゴという魚の生態は非常にユニークで、大きな特徴のひとつが「夏眠（かみん）」です。

多くの魚が活発に動き回る夏の間、イカナゴは水温の上昇を嫌い、砂の中に潜り込んでじっと秋を待ちます。砂の中で眠り、秋に活動を再開して産卵の準備を整え、冬に産卵を迎えます。こうしたサイクルのなかで1年以上生き延びた個体が、古背と呼ばれるのです。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】食べ物当て「古背」 1年以上生きると……（2枚）