ウェスティンホテル横浜「パシフィック・テーブル 1周年記念ビュッフェ」。人気メニューや地元食材を使った料理が目白押し
◆ウェスティンホテル横浜「パシフィック・テーブル 1周年記念ビュッフェ」。人気メニューや地元食材を使った料理が目白押し
ウェスティンホテル横浜のインターナショナルビュッフェ「パシフィック・テーブル」にて、オープン1周年を記念した「パシフィック・テーブル 1周年記念ビュッフェ」を開催。
人気のローストビーフや握り寿司、パエリアなどが夏らしい装いで登場するほか、過去に好評だったメニューも復活。2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの2カ月限定で、特別なビュッフェ体験を楽しんで。
この記事の要約レポート
・ウェスティンホテル横浜でインターナショナルビュッフェ「パシフィック・テーブル」オープン1周年記念ビュッフェを開催
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの2カ月限定
・ローストビーフや特製担々麺など、オープン時に好評だったメニューが登場
・三崎港直送の新鮮な魚介を使用した握り寿司や海鮮丼に加え、パスタを使ったパエリアも
・鎌倉野菜を使ったサラダや三浦港直送の鮮魚を使った品々など、神奈川の恵みを思う存分味わえる
・自分好みにアレンジできるかき氷をはじめ、デザートコーナーも充実
夏にふさわしい爽やかなローストビーフや人気の特製担々麺
まずは、ウェスティンホテル横浜ならではのこだわりを詰め込んだシグニチャー料理に注目。オープン時に好評だった「国産牛ロインのローストビーフ」は、地元・神奈川産の三浦大根のおろしとポン酢を添え、夏にふさわしい爽やかな味わいに。
レストランオープン時に提供された人気メニュー「ウェスティンホテル横浜特製担々麺」は、自家製ラー油の芳醇な香りと奥深いコクが際立つ1品。ピリッとした辛味とまろやかなうまみが絶妙に調和し、食欲をかき立てる。
新鮮な海の幸を味わう海鮮丼やパスタスタイルのパエリアも
素材の魅力を存分に引き出したシグニチャーメニューも充実。三崎港から直送される新鮮な魚介を使用した「握り寿司」や、お好みのネタを自由に組み合わせて楽しめる「三崎港直送 海鮮丼」がラインナップ。
人気のパエリアは新鮮なシーフードを贅沢に使用し、パスタへとスタイルを変えた「フィデオパエリア」として登場。魚介のうまみを凝縮した極細パスタのフィデオは、ひと口ごとに豊かな風味が広がる。
神奈川の恵みをいただくサラダや食欲そそるホットメニュー
こだわりのコールドディッシュやホットセレクションも見逃せない。「鎌倉野菜とトマトのパンツァネッラサラダ」や「神奈川県産シラスとワカメのサラダ 魚醤和え」、「三崎港直送鮮魚のタタキ ホースラディッシュクリーム」など、地元の恵みを感じるメニューがずらり。
このほかにも、「ウェスティンホテル横浜特製カレー」や「三崎港直送 アクアパッツァ」、「やまゆりポークの蒸篭蒸し 柚子と大根おろし トリュフオイル」も用意。ディナータイムには、この時間帯でしか味わえない特別なパスタもあり、より贅沢なひとときを過ごせる。
見た目も涼やかな夏のスイーツやトッピングを楽しむかき氷
デザートコーナーには、オープン以来人気の「オーシャンブルーレアチーズケーキ」や「真珠貝のマカロン」をはじめ、夏らしい「シーバックソーンの水まんじゅう」やスイカのピザがラインナップ。
さらに、トロピカル、ベリー、抹茶のフレーバーが揃う夏季限定の「かき氷」も用意。色鮮やかなフルーツや多彩なトッピングを自由に組み合わせ、お好みのアレンジで楽しんで。
華やかな料理や涼やかな夏のスイーツとともに、ゆったりとしたひとときを過ごしてみてはいかが。
◆ビュッフェの会場は？
ホスピタリティあふれるホテルレストランで地産地消のグローバルな食体験を
ウェスティンホテル横浜のホテルレストラン「PACIFIC TABLE（パシフィック・テーブル）。ここでは神奈川の地産地消の食材を活かし、世界各国の食文化を取り入れた料理の数々をビュッフェスタイルで楽しめる。店内は、ホテルならではの落ち着いた雰囲気が魅力。友人が集まる女子会はもちろん、記念日にもおすすめ。
ウェスティンホテル横浜のインターナショナルビュッフェ「パシフィック・テーブル」にて、オープン1周年を記念した「パシフィック・テーブル 1周年記念ビュッフェ」を開催。
人気のローストビーフや握り寿司、パエリアなどが夏らしい装いで登場するほか、過去に好評だったメニューも復活。2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの2カ月限定で、特別なビュッフェ体験を楽しんで。
・ウェスティンホテル横浜でインターナショナルビュッフェ「パシフィック・テーブル」オープン1周年記念ビュッフェを開催
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの2カ月限定
・ローストビーフや特製担々麺など、オープン時に好評だったメニューが登場
・三崎港直送の新鮮な魚介を使用した握り寿司や海鮮丼に加え、パスタを使ったパエリアも
・鎌倉野菜を使ったサラダや三浦港直送の鮮魚を使った品々など、神奈川の恵みを思う存分味わえる
・自分好みにアレンジできるかき氷をはじめ、デザートコーナーも充実
夏にふさわしい爽やかなローストビーフや人気の特製担々麺
まずは、ウェスティンホテル横浜ならではのこだわりを詰め込んだシグニチャー料理に注目。オープン時に好評だった「国産牛ロインのローストビーフ」は、地元・神奈川産の三浦大根のおろしとポン酢を添え、夏にふさわしい爽やかな味わいに。
レストランオープン時に提供された人気メニュー「ウェスティンホテル横浜特製担々麺」は、自家製ラー油の芳醇な香りと奥深いコクが際立つ1品。ピリッとした辛味とまろやかなうまみが絶妙に調和し、食欲をかき立てる。
新鮮な海の幸を味わう海鮮丼やパスタスタイルのパエリアも
素材の魅力を存分に引き出したシグニチャーメニューも充実。三崎港から直送される新鮮な魚介を使用した「握り寿司」や、お好みのネタを自由に組み合わせて楽しめる「三崎港直送 海鮮丼」がラインナップ。
人気のパエリアは新鮮なシーフードを贅沢に使用し、パスタへとスタイルを変えた「フィデオパエリア」として登場。魚介のうまみを凝縮した極細パスタのフィデオは、ひと口ごとに豊かな風味が広がる。
神奈川の恵みをいただくサラダや食欲そそるホットメニュー
こだわりのコールドディッシュやホットセレクションも見逃せない。「鎌倉野菜とトマトのパンツァネッラサラダ」や「神奈川県産シラスとワカメのサラダ 魚醤和え」、「三崎港直送鮮魚のタタキ ホースラディッシュクリーム」など、地元の恵みを感じるメニューがずらり。
このほかにも、「ウェスティンホテル横浜特製カレー」や「三崎港直送 アクアパッツァ」、「やまゆりポークの蒸篭蒸し 柚子と大根おろし トリュフオイル」も用意。ディナータイムには、この時間帯でしか味わえない特別なパスタもあり、より贅沢なひとときを過ごせる。
見た目も涼やかな夏のスイーツやトッピングを楽しむかき氷
デザートコーナーには、オープン以来人気の「オーシャンブルーレアチーズケーキ」や「真珠貝のマカロン」をはじめ、夏らしい「シーバックソーンの水まんじゅう」やスイカのピザがラインナップ。
さらに、トロピカル、ベリー、抹茶のフレーバーが揃う夏季限定の「かき氷」も用意。色鮮やかなフルーツや多彩なトッピングを自由に組み合わせ、お好みのアレンジで楽しんで。
華やかな料理や涼やかな夏のスイーツとともに、ゆったりとしたひとときを過ごしてみてはいかが。
◆ビュッフェの会場は？
ホスピタリティあふれるホテルレストランで地産地消のグローバルな食体験を
ウェスティンホテル横浜のホテルレストラン「PACIFIC TABLE（パシフィック・テーブル）。ここでは神奈川の地産地消の食材を活かし、世界各国の食文化を取り入れた料理の数々をビュッフェスタイルで楽しめる。店内は、ホテルならではの落ち着いた雰囲気が魅力。友人が集まる女子会はもちろん、記念日にもおすすめ。