ウェスティンホテル横浜「パシフィック・テーブル 1周年記念ビュッフェ」。人気メニューや地元食材を使った料理が目白押し

ウェスティンホテル横浜「パシフィック・テーブル 1周年記念ビュッフェ」。人気メニューや地元食材を使った料理が目白押し