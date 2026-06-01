美容師おすすめ！結べるボブ6選。梅雨も夏も快適＆おしゃれに
◆美容師おすすめ！結べるボブ6選。梅雨も夏も快適＆おしゃれに
湿気や暑さで髪がまとまりにくくなる梅雨から夏にかけては、すっきり見えてアレンジしやすい“結べるボブ”が人気。短すぎず肩につく長さだから、下ろせば今っぽく、暑い日はさっと結べるのが魅力！ 今回は、切りっぱなしボブやくびれロブ、パーマボブなど、美容師おすすめの結べるボブをご紹介。快適さもおしゃれもかなう、夏にぴったりのスタイルをチェックしてみて。
夏は、イメチェン！人気の結べるボブスタイル
「暑い時は首もともスッキリしたい！ 伸ばしたので、一気にというところもあり、結べるボブへ。このくらいであれば暑いな〜というときに結べちゃう！
ツヤとまとまり重視のボブスタイルなので、落ち着きもあり、大人女性にぴったり。顔周りのフェイスレイヤーも作り、顔の内側が『ひし形』になるようにすると、小顔効果に！ 夏場のイメチェンお任せください！
ボブ＆ショートヘアも、後ろのフォルムも大事ですが、顔周りデザインの似合わせカットも大事にしております」
斎藤 仁美さん／amiliea by ZA/ZA（牛込神楽坂）
【住所】東京都新宿区神楽坂5-1 神楽坂テラス6F
【営業時間】10:00〜18:30
【定休日】火定休
【アクセス】東京メトロ東西線ほか「飯田橋駅」B3出口より徒歩5分、都営大江戸線「牛込神楽坂駅」A3出口より徒歩2分、東京メトロ東西線「神楽坂駅」神楽坂口より徒歩4分、JR「飯田橋駅」西口出口より徒歩8分
【座席】18席
結べる長さでの切りっぱなしボブ
「切りっぱなしボブは、今っぽさと扱いやすさを両立できる人気スタイルです。毛先をぱつっと揃えることで、シンプルなのに一気におしゃれな印象に。
スタイリングもとても簡単で、ストレートアイロンで軽く通すだけでも形になりますし、外ハネにするだけでこなれ感が出ます。忙しい朝でもサッと整えられるのが嬉しいポイントです。
オイルやバームを少量なじませると、束感とツヤが出てより今っぽく仕上がります。カジュアルにも大人っぽくも合わせやすいので、初めてのボブにもおすすめです！ぜひ一度チャレンジしてみてください」
セナ／foto 武蔵小杉（武蔵小杉）
【住所】神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-7 セントア武蔵小杉B棟204
【営業時間】平日 10:00〜20:00、土 9:00〜19:00、日・祝 9:00〜18:00
【定休日】月定休
【アクセス】JRほか「武蔵小杉駅」西口より徒歩3分
【座席】5席
結べるボブパーマ
「肩につくかつかないかくらいの長さは、『下ろすとハネる』『まとめたい日もある』そんなお悩みが出やすいところ。
そこで、毛先にやわらかく動きが出るパーマをかけることで、ハネや広がりを気にせず、下ろしても結んでもかわいいボブに仕上げています。
朝は軽く濡らしてスタイリング剤をつけるだけで形が決まるので、忙しい方やスタイリングが苦手な方にもおすすめ。
結べる長さがある分、お仕事・プライベート・気分に合わせてアレンジできるのもポイントです。
『短くしたいけど結べなくなるのは不安…』そんな方はぜひご相談ください！」
保坂 萌歌さん／ZA/ZA 高田馬場店（高田馬場）
【住所】東京都新宿区東京都新宿区高田馬場2-13-2 JMFビル高田馬場01 3F
【営業時間】10:30〜19:00
【定休日】火定休
【アクセス】東京メトロ東西線「高田馬場駅」より徒歩1分、JR・西武新宿線「高田馬場駅」より徒歩6分、東京メトロ副都心線「西早稲田駅」より徒歩8分
【座席】20席
人気のくびれヘア。長めでもかわいいくびれロブは結べるので暑い夏にもおすすめ
「肩にあたって自然と外ハネするので、アイロンなしでも外ハネになります。お顔周りと表面は動きがあるので、動きがあってかわいいし、軽やかにも見えます！
夏の暑い時期は結びたいときもあるかと思いますが、長さがあるので結ぶのもできるし、動きがあって軽やかなので、もちろんアイロンおろしてもかわいいです！
ショートやボブにはしたくないけど、くびれヘアしたい方やちょっとイメチェンしたいなぁって方にもおすすめです」
天野 利香さん／GROW middle（代官山）
【住所】東京都渋谷区猿楽町24-1 ROOB2 2FA
【営業時間】10:00〜19:30
【定休日】月曜日
【アクセス】東急東横線ほか「代官山駅」中央口より徒歩2分
【座席】7席
結べるボブにチェンジ
「短くされるなら思い切って肩上のボブはいかがですか？ ストレートアイロンで簡単にスタイリング可能です。肩上なのでスッキリ感も出ますし、可愛いボブスタイルです。
ゆるく巻いたり、ハーフアップにしたり、ニット帽と合わせたり。なんでもかわいく楽しめますよ！ いつもよりちょっと短いボブスタイルにしてみませんか」
Hidemiさん／ほへと（新宿三丁目）
【住所】東京都新宿区新宿5-8-22 中銀 マーブルマンシオン101
【営業時間】10:00〜20:00
【定休日】月定休
【アクセス】都営地下鉄新宿線ほか「新宿三丁目駅」C7出口より徒歩5分、東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」1番出口より徒歩7分
【座席】4席
内巻きでも外ハネでもかわいい！簡単セットでいろいろな雰囲気を楽しめる結べるボブ＝ベルボブ
「大人気の結べるボブ＝“ベルボブ”。シンプルなデザインですが、細部にしっかりとこだわりがつまった大人かわいいいちおしスタイルです！
全体の長さ設定はもちろん、前上がり・前下がりの角度、丸みの付け方、お顔周りのデザインなどなどこだわりポイントたくさん！
美しいぷつんとしたカットラインもとっても大切にしています。毛先のラインをあえて残すことで、シルエットがキレイに見えるだけでなく、どの角度から見ても美しく見えるヘアに。
このスタイルは、乾かすだけで簡単に形が決まるのも魅力のひとつ。朝のスタイリングに時間をかけられない方や、ナチュラルに決まるスタイルが好きな方にもぴったりです！ 内巻きにすればやわらかく女性らしい雰囲気に、外ハネにすれば少しカジュアルで抜け感のある印象に。その日の気分やファッションに合わせて、雰囲気を変えられるのも嬉しいポイントです。
スタイリング方法もお店で責任持ってお伝えさせていただきます。毎朝のセットが楽で楽しくなるヘアお任せください！」
清家 勇典さん／Lin’ne terrace（下北沢）
【住所】東京都世田谷区北沢2-24-5 シモキタフロント301
【営業時間】平日 11:00〜20:00、土・日・祝 10:00〜19:00
【定休日】火定休
【アクセス】小田急線・京王井の頭線「下北沢駅」東口より徒歩1分
【座席】6席
湿気や暑さで髪がまとまりにくくなる梅雨から夏にかけては、すっきり見えてアレンジしやすい“結べるボブ”が人気。短すぎず肩につく長さだから、下ろせば今っぽく、暑い日はさっと結べるのが魅力！ 今回は、切りっぱなしボブやくびれロブ、パーマボブなど、美容師おすすめの結べるボブをご紹介。快適さもおしゃれもかなう、夏にぴったりのスタイルをチェックしてみて。
夏は、イメチェン！人気の結べるボブスタイル
「暑い時は首もともスッキリしたい！ 伸ばしたので、一気にというところもあり、結べるボブへ。このくらいであれば暑いな〜というときに結べちゃう！
ツヤとまとまり重視のボブスタイルなので、落ち着きもあり、大人女性にぴったり。顔周りのフェイスレイヤーも作り、顔の内側が『ひし形』になるようにすると、小顔効果に！ 夏場のイメチェンお任せください！
ボブ＆ショートヘアも、後ろのフォルムも大事ですが、顔周りデザインの似合わせカットも大事にしております」
斎藤 仁美さん／amiliea by ZA/ZA（牛込神楽坂）
【住所】東京都新宿区神楽坂5-1 神楽坂テラス6F
【営業時間】10:00〜18:30
【定休日】火定休
【アクセス】東京メトロ東西線ほか「飯田橋駅」B3出口より徒歩5分、都営大江戸線「牛込神楽坂駅」A3出口より徒歩2分、東京メトロ東西線「神楽坂駅」神楽坂口より徒歩4分、JR「飯田橋駅」西口出口より徒歩8分
【座席】18席
結べる長さでの切りっぱなしボブ
「切りっぱなしボブは、今っぽさと扱いやすさを両立できる人気スタイルです。毛先をぱつっと揃えることで、シンプルなのに一気におしゃれな印象に。
スタイリングもとても簡単で、ストレートアイロンで軽く通すだけでも形になりますし、外ハネにするだけでこなれ感が出ます。忙しい朝でもサッと整えられるのが嬉しいポイントです。
オイルやバームを少量なじませると、束感とツヤが出てより今っぽく仕上がります。カジュアルにも大人っぽくも合わせやすいので、初めてのボブにもおすすめです！ぜひ一度チャレンジしてみてください」
セナ／foto 武蔵小杉（武蔵小杉）
【住所】神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-7 セントア武蔵小杉B棟204
【営業時間】平日 10:00〜20:00、土 9:00〜19:00、日・祝 9:00〜18:00
【定休日】月定休
【アクセス】JRほか「武蔵小杉駅」西口より徒歩3分
【座席】5席
結べるボブパーマ
「肩につくかつかないかくらいの長さは、『下ろすとハネる』『まとめたい日もある』そんなお悩みが出やすいところ。
そこで、毛先にやわらかく動きが出るパーマをかけることで、ハネや広がりを気にせず、下ろしても結んでもかわいいボブに仕上げています。
朝は軽く濡らしてスタイリング剤をつけるだけで形が決まるので、忙しい方やスタイリングが苦手な方にもおすすめ。
結べる長さがある分、お仕事・プライベート・気分に合わせてアレンジできるのもポイントです。
『短くしたいけど結べなくなるのは不安…』そんな方はぜひご相談ください！」
保坂 萌歌さん／ZA/ZA 高田馬場店（高田馬場）
【住所】東京都新宿区東京都新宿区高田馬場2-13-2 JMFビル高田馬場01 3F
【営業時間】10:30〜19:00
【定休日】火定休
【アクセス】東京メトロ東西線「高田馬場駅」より徒歩1分、JR・西武新宿線「高田馬場駅」より徒歩6分、東京メトロ副都心線「西早稲田駅」より徒歩8分
【座席】20席
人気のくびれヘア。長めでもかわいいくびれロブは結べるので暑い夏にもおすすめ
「肩にあたって自然と外ハネするので、アイロンなしでも外ハネになります。お顔周りと表面は動きがあるので、動きがあってかわいいし、軽やかにも見えます！
夏の暑い時期は結びたいときもあるかと思いますが、長さがあるので結ぶのもできるし、動きがあって軽やかなので、もちろんアイロンおろしてもかわいいです！
ショートやボブにはしたくないけど、くびれヘアしたい方やちょっとイメチェンしたいなぁって方にもおすすめです」
天野 利香さん／GROW middle（代官山）
【住所】東京都渋谷区猿楽町24-1 ROOB2 2FA
【営業時間】10:00〜19:30
【定休日】月曜日
【アクセス】東急東横線ほか「代官山駅」中央口より徒歩2分
【座席】7席
結べるボブにチェンジ
「短くされるなら思い切って肩上のボブはいかがですか？ ストレートアイロンで簡単にスタイリング可能です。肩上なのでスッキリ感も出ますし、可愛いボブスタイルです。
ゆるく巻いたり、ハーフアップにしたり、ニット帽と合わせたり。なんでもかわいく楽しめますよ！ いつもよりちょっと短いボブスタイルにしてみませんか」
Hidemiさん／ほへと（新宿三丁目）
【住所】東京都新宿区新宿5-8-22 中銀 マーブルマンシオン101
【営業時間】10:00〜20:00
【定休日】月定休
【アクセス】都営地下鉄新宿線ほか「新宿三丁目駅」C7出口より徒歩5分、東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」1番出口より徒歩7分
【座席】4席
内巻きでも外ハネでもかわいい！簡単セットでいろいろな雰囲気を楽しめる結べるボブ＝ベルボブ
「大人気の結べるボブ＝“ベルボブ”。シンプルなデザインですが、細部にしっかりとこだわりがつまった大人かわいいいちおしスタイルです！
全体の長さ設定はもちろん、前上がり・前下がりの角度、丸みの付け方、お顔周りのデザインなどなどこだわりポイントたくさん！
美しいぷつんとしたカットラインもとっても大切にしています。毛先のラインをあえて残すことで、シルエットがキレイに見えるだけでなく、どの角度から見ても美しく見えるヘアに。
このスタイルは、乾かすだけで簡単に形が決まるのも魅力のひとつ。朝のスタイリングに時間をかけられない方や、ナチュラルに決まるスタイルが好きな方にもぴったりです！ 内巻きにすればやわらかく女性らしい雰囲気に、外ハネにすれば少しカジュアルで抜け感のある印象に。その日の気分やファッションに合わせて、雰囲気を変えられるのも嬉しいポイントです。
スタイリング方法もお店で責任持ってお伝えさせていただきます。毎朝のセットが楽で楽しくなるヘアお任せください！」
清家 勇典さん／Lin’ne terrace（下北沢）
【住所】東京都世田谷区北沢2-24-5 シモキタフロント301
【営業時間】平日 11:00〜20:00、土・日・祝 10:00〜19:00
【定休日】火定休
【アクセス】小田急線・京王井の頭線「下北沢駅」東口より徒歩1分
【座席】6席