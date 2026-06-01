【うお座】2026年6月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2026年6月の運勢を占います。
【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／逆位置】
「運命の輪」の逆位置は、物事が動く前触れを意味します。
今月は、これまであなたが頑張ってきたことの結果が形となって現れるような1カ月になりそう。
ただし、思っていたよりも展開が早く進み、少し戸惑う場面があるかもしれません。流れに身を任せれば大丈夫です。
【ラッキーカラー：ホワイト】
白は、状況の変化を受け入れやすくし、気持ちをリセットしてくれる色。どんな場面でも心を整え、自然に流れに乗るサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
【今月のカード：運命の輪（Wheel of Fortune）／逆位置】
「運命の輪」の逆位置は、物事が動く前触れを意味します。
今月は、これまであなたが頑張ってきたことの結果が形となって現れるような1カ月になりそう。
【ラッキーカラー：ホワイト】
白は、状況の変化を受け入れやすくし、気持ちをリセットしてくれる色。どんな場面でも心を整え、自然に流れに乗るサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)