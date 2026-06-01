【みずがめ座】2026年6月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2026年6月の運勢を占います。
【今月のカード：愚者（The Fool）／逆位置】
「愚者」の逆位置は、腰を落ち着けて過ごすことの大切さを示します。
今月は、多くの人と過ごすよりも、1人の時間を大切にすると心が整う1カ月になりそう。
ただし、仕事や趣味に夢中になり、連絡がおろそかにならないように注意。適度に近況報告を意識すると良いでしょう。
【ラッキーカラー：イエロー】
黄色は、気持ちを明るく保ちながらコミュニケーションを活性化してくれる色。人とのつながりを軽やかに保つ手助けをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
【今月のカード：愚者（The Fool）／逆位置】
「愚者」の逆位置は、腰を落ち着けて過ごすことの大切さを示します。
今月は、多くの人と過ごすよりも、1人の時間を大切にすると心が整う1カ月になりそう。
ただし、仕事や趣味に夢中になり、連絡がおろそかにならないように注意。適度に近況報告を意識すると良いでしょう。
黄色は、気持ちを明るく保ちながらコミュニケーションを活性化してくれる色。人とのつながりを軽やかに保つ手助けをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)