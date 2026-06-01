【てんびん座】2026年6月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年6月の運勢を占います。
【今月のカード：女帝（The Empress）／正位置】
「女帝」の正位置は、愛情や安心感を表します。
今月は、身近にある関係性の中で、あなたが安心して力を抜ける場面が増えていきます。頑張りを評価され、無理せず自然体のままで受け入れてもらえそう。
ただし、遠慮する必要はありません。少しずつ「受け取ること」に慣れていきましょう。
【ラッキーカラー：ネイビー】
ネイビーは、自分の気持ちを落ち着かせてくれます。周囲との距離感を整えながら、信頼関係を育てるサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
【今月のカード：女帝（The Empress）／正位置】
「女帝」の正位置は、愛情や安心感を表します。
今月は、身近にある関係性の中で、あなたが安心して力を抜ける場面が増えていきます。頑張りを評価され、無理せず自然体のままで受け入れてもらえそう。
【ラッキーカラー：ネイビー】
ネイビーは、自分の気持ちを落ち着かせてくれます。周囲との距離感を整えながら、信頼関係を育てるサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)