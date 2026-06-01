「『円本』から読む日本近代文学」に展示された円本と当時の新聞広告＝東京都目黒区

「円本」というものが世を席巻した時代があった。１冊１円、お手頃価格の文学全集。その登場から、今年でちょうど１００年になる。

日本近代文学館（東京都目黒区）で、「『円本』から読む日本近代文学」という特別展が開かれている。展示されている巨大な新聞広告がすごい。「本集のないのは家庭の恥辱」「直（す）ぐ書店に申込んで下さい」。１９２７年、東京朝日新聞に載った広告だ。

その前年の２６年１２月、出版社「改造社」が「現代日本文学全集」の刊行を開始したのが「円本」の始まりだ。企画が当たると、他社も安価な全集で追随。激しい販売競争が始まった。

「円本」はなぜ売れたのか。

重要な背景は、数年前の関東大震災だ。市中の大方の本が焼け、一方で経済が混乱して、本の価格が急上昇した。特別展の編集委員を務めた山岸郁子・日本大学教授は「知的なものを読みたい欲望が高まったところに、ちょうどこの企画が現れた」と分析する。

山岸教授とともに編集委員を務めた十重田裕一・早稲田大教授は「円本ブームの頃と今とでは、ちょっと似ているところがある」と指摘する。確かに、本が急激に値上がりしていた状況は、本が高くなって気安く買えなくなってきた昨今と重なる。

円本ブームは出版業界に大きな変革をもたらした。大量注文に対応するため高性能の印刷機が導入され、分業化・機械化が急速に進んだという。

「同じようなことがまた起こる可能性がないとは言えません。でも次にブームを起こすのは、もう紙の本ではないかもしれませんね」と十重田教授は言う。

「円本」は痛烈な批判も浴びた。

頓知と反骨のジャーナリスト、宮武外骨が「一圓本流行の害毒と其裏面談」と題する本で商業主義的な販売手法を嘲笑したのが、その一例だ。競合のあまり品質が伴わない商品も相次ぎ、ブームは失速する。

だが、批判は新たな果実も運んできた。

岩波文庫の巻末にある「読書子に寄す 岩波文庫発刊に際して」という文章を、本好きなら目にしたことがあるはずだ。でもそこに「近時大量生産予約出版の流行を見る。その広告宣伝の狂態は」……という一節があることは、たぶんそんなには知られていない。

「編集に万全の用意をなしたるか」「翻訳企図に敬虔（けいけん）の態度を欠かざりしか」と手厳しい言葉が続く。岩波文庫の創刊は円本ブームまっただ中の２７年。「円本のよくない点を批判し、よい部分を受け継ごうというのが、言ってみれば岩波文庫の始まりだった」と十重田教授は言う。

震災による本の値上がり、廉価なシリーズ本の流行と衰退、そして岩波文庫の登場。１００年前の「出版革命」がもたらした明暗は、現在の活字文化の行方についても、いろいろ考えさせてくれる。（編集委員・柏崎歓）＝朝日新聞2026年5月27日掲載