【1/100 ガンダムダブルエックス】 予約開始：6月1日11時 11月 発送予定 価格：2,530円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「1/100 ガンダムダブルエックス」を11月に再販する。6月1日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は2,530円。

本製品は、アニメ「機動新世紀ガンダムX」より、ガンダムエックスのバージョンアップした機体「ガンダムダブルエックス」を、1/100スケールでプラモデル化したもの。

サテライトシステムMk-IIの展開により、ツインサテライトキャノン砲の発射形態を再現可能で、肩アーマーはスコープのスライド・収納ギミックを再現できる。

前腕部およびすねのエネルギーラジエータプレートがカバー展開に連動して可動するほか、胸部メカニックの内部ディテールは、クリアパーツを使用して再現している。

ビーム・サーベルはサイドアーマーへのマウントが可能で、ロケットランチャーガン、専用バスターライフルが付属しているほか、Gハンマーのワイヤー部分はリード線を使用している。

また、メッキパーツを一部ディテールに採用しているほか、ホイルシールが付属している。

「1/100 ガンダムダブルエックス」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、PE、PVC

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