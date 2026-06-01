ＴＢＳの古谷有美アナウンサーが１日、自身のインスタグラムを更新し、同局を５月３１日をもって退社したことを発表した。

「みなさまへご報告です。５月３１日をもちましてＴＢＳテレビを退社致しました。１５年間、本当にありがとうございました」と公表。

「小学生のころ、国語の教科書を声に出して読むことがただただ好きな子どもでした。ＴＢＳアナウンサーとして教科書何冊分かもわからないほど沢山の原稿を読んだ日々。本当に幸せなことを仕事にできたのだと思います。これまで育ててくださった方々へ心より感謝申し上げます」とつづった。

「今後は、フリーランスという立場でより深く丁寧に、好きという気持ちを共有することを大切に家族を支えながら歩んで参ります。これからも、どうぞ宜しくお願い申し上げます」と記した。すでに開設した公式サイトも紹介している。

古谷アナは上智大を卒業後、２０１１年に入社。「Ｎスタ」「ＮＥＷＳ２３」「ビビット」などを担当した。２０２０年７月に結婚と第１子妊娠を発表し、同年１２月に第１子男児、２２年９月に第２子女児の出産を発表。２５年２月にＳＮＳで「先日、無事に元気な男の子を出産し退院しました」と第３子の男児誕生を報告した。