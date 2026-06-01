日曜劇場「ＧＩＦＴ」（TBS系）の第8話が31日に放送された。

本作は、パラスポーツの車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく。暗闇を生きてきた全ての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹氏が担当。堤真一が27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。（※以下、ネタバレを含みます）

ブラックホールに関する研究を伍鉄（堤）に完全否定され闇に落とされたポストドクター（博士研究員）の宗像（宮崎優）が、伍鉄の行為を雑誌社に訴えた。人香（有村架純）は記事を取り下げるよう宗像に頼むが、伍鉄がブルズを辞めることが条件だと言われる。

同じ頃、涼（山田裕貴）は練習に集中できないでいた。医師からある病気の可能性を告げられたためだ。さらに、キャサリン（円井わん）は出産の夢と車いすラグビー継続の間で心が揺れ、圭二郎（本田響矢）は谷口（細田佳央太）には及ばない自身のパフォーマンスに悔しさをにじませていた。

放送終了後、SNS上には、「今回も、打ち明けることの大切さと仲間を信じ合うことの大切さを教えてくれた」「今週も笑ったりときめいたり切なくなったりいろんな感情が胸を駆け巡った」「『口にしたら勝ち』『倍』『みんなで勝ちにいく』どの言葉も胸に深く刺さった」などのコメントが上がった。

また、「涼くん倒れちゃ嫌だよ」「涼の体のことが気になるが、次回どうなるのかも楽しみ」「ひとちん、宗像からブルズと伍鉄さんをよく守ってくれた」「圭二郎が本当に生意気でかわいい」などの声もあった。

そのほか、「昊（玉森裕太）くんのピアノを弾く姿がとてもよかった」「毎週、いいところでOfficial髭男dismの『スターダスト』がかかる」「『スターダスト』は涼と伍鉄の曲だと思っている」「伍鉄が涼の車いすを押すシーン。映画『最強のふたり』みたいだった」といったコメントもあった。