

終活コーディネーターの吉原友美さんが終活について語ります

実家の片付けで親が乗り気にならない最大の原因は、「捨てる」「終活」など終末を連想させる言葉にあります。言葉を少し言い換えて伝えるだけで、親の自尊心を守りながら“人生の棚卸し”として片付けを前向きに進められます。

実家の片付けが進まない最大の理由

実家の片付けが思うように進まない背景には、時間や体力の問題以上に親の心理的抵抗があります。

実家のある男女500人を対象とした意識調査（株式会社AlbaLink『物が多い実家の片付けに関する意識調査』）によると、76.0%が「実家には物が多い」と回答し、71.8%が「片付けたい・片付けてほしい」と感じています。一方、「片付けたいのに片付けられない理由」の1位は「親が乗り気ではない」(135人)で、2位の「時間がない」(107人)を上回りました。

親が乗り気にならない背景には、長年大切にしてきた品への愛着、自分が築いた暮らしを否定されたくない自尊心、そして「片付け＝死の準備」という連想があります。子世代が善意で発する「捨てよう」の一言が、親には「あなたの人生はもう終わりに向かっている」と聞こえてしまうこともあるのです。

親が動く言葉は「将来」より「今日の暮らし」にある

片付けを勧めるとき、「もしもの時のために」と言っていませんか。その言葉が親の心理的抵抗を強めている可能性があります。終末を連想させる表現より、今この瞬間の安全や快適さを理由にする方が、親は動きやすくなります。

実際、高齢者の「今」には切実なリスクがあります。2020年における65歳以上の「転倒・転落・墜落」による死亡者数は8851人で、交通事故死亡者数(2199人)の約4倍にのぼります。さらに、21年3月末までの6年間に発生した65歳以上の転倒事故606件のうち約半数の299件が住宅内で発生していました(消費者庁公表資料)。

転倒が起きやすいのは玄関、廊下、居間などで、足元の荷物や延長コードが引き金になることもあります。厚生労働省の「国民生活基礎調査」（22年）によると、要介護となった原因のうち約14%を「骨折・転倒」が占め、原因の第3位となっています。

こうしたデータを踏まえ、片付けの目的はこう伝えます。

ここに荷物があると、夜トイレに行く時につまずきそうで心配

玄関を広くしたら、買い物の出し入れが楽になるね

今この瞬間の暮らしを快適にする提案として語るだけで、親の受け止め方は大きく変わります。

親の思い出話が始まったら、それが片付けの本番

片付けの最中、親が突然「これはね……」と話し始めることがあります。そのときは、遮らずに聞き役に徹してください。思い出話は、親にとってその品物との別れを納得する儀式であり、自分の人生を子世代に引き継ぐ貴重な機会です。聞き役に回ることで、整理は単なる物の選別から、家族の歴史を共有する時間に変わります。

思い出話のきっかけになる質問が3つあります。

これ、いつ買ったの？

お父さんとどこに行った時のもの？

私が小さい頃、どんなことに使っていたの？

質問を重ねると、親は自分の人生に光を当ててもらえたと感じ、自然と「もうこれは役目を終えたかな」と自分から手放せるようになります。

実家の片付けは、小さな成功体験から積み上げる

片付けは、「玄関だけ」「食器棚の上段だけ」など、2～3時間で目に見える成果が出る範囲から始めてください。

家全体を一気に進めようとすると、親は気力体力ともに圧倒され、「もう二度とやりたくない」と感じてしまいます。逆にごく小さな範囲から始めると、「片付けたら気持ちがいい」「自分にもできた」という成功体験が生まれ、次のエリアへ進む原動力になります。

着手しやすいエリアを優先順位順に挙げると、次のようになります。

①玄関の靴箱の上

②冷蔵庫内の賞味期限切れ食品

③食器棚の最上段

④洗面所の引き出し1つ

寝室や仏壇周り、写真や手紙の入った箱は、信頼関係が育ってから最後に取り組みます。作業後は必ず「ここがすごく使いやすくなったね」と、親の貢献を具体的に言葉にして伝えてください。

親に使わないほうがいい言葉と、言い換え一覧

「捨てる」「終活」「もしもの時」「私がやるから」など、終末や否定を連想させる言葉は親の抵抗を強めます。どう言い換えればいいか、次の対応表を参考に置き換えてください。

いずれも、親の選択権を残し、親の人生を肯定する方向への書き換えです。「あなたが決めること」「あなたの暮らしを良くすること」というメッセージが伝われば、親は自然と協力してくれます。

親が元気な今が、最初で最後のベストタイミング

終活は親が元気で判断力があるうち、できれば後期高齢者(75歳以上)になる前に着手するのが理想とされます。親が亡くなった後の遺品整理は、子世代だけで判断できない品物との対峙が続き、心身ともに大きな負担となります。

一方で親と一緒に進める片付けは、家族の歴史を聞き、感謝を伝え合う時間にもなります。急がず、責めず、ジャッジしない。親の自尊心を守る言葉を選ぶことが、結果として実家の片付けを最も早く前に進める方法です。

次に実家へ帰る際は、「片付け」ではなく「お母さんの宝物の話を聞かせて」から始めてみてください。きっと、これまでとは違う時間が流れ始めるはずです。

（記事は2026年6月1日時点の情報に基づいています）