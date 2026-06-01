名古屋市南区で歩行者２人がスイミングスクールの送迎バスにはねられ死亡した事故で、愛知県警は１日午前、バスを運転していた男（８５）が勤務する「名古屋スイミングクラブ」（名古屋市南区）に自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）容疑と道路交通法違反（ひき逃げ）容疑で捜索に入った。

押収資料などをもとに男の勤務状況や健康状態などを調べる。

事故は５月２９日午後５時３５分頃に発生。名古屋市南区寺崎町の市道交差点で、横断歩道を渡っていた２人が、男が運転するマイクロバスにはねられ死亡した。バスはその後も走行を続け、約３５０メートル先の民家の壁に衝突して止まった。

同クラブによると、男は事故の約１５分前、遮断機が上がりきる前に踏切に進入するなど、不自然な運転をしていた。県警はドライブレコーダーを解析するなどして詳しい状況を調べる。

男は約２０年前から同クラブに勤務。２０２２年１月に一度退職したが代わりの運転手を確保できないことなどから、同クラブが再雇用していた。約１年前まで中型のバスも運転していたが、駐車に手こずることがあったため、車体が小さいマイクロバスの運転を担当していたという。