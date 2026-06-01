6月1日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ



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「台風6号接近で下り坂 明日は大雨注意」

今日の天気

今日の熊本県内は、台風6号が南から北上し、台風の北側に前線もあるため、天気は下り坂となりそうです。午前中は晴れる所もありますが、夕方頃からは時々雨が降るでしょう。

明日の天気

明日2日は台風が九州へ最も近づく見込みで、県内広い範囲で雨が降り、日中を中心に激しく降る恐れがあります。特に県東側の山沿いや宮崎県側で大雨となる恐れがあるため注意が必要です。明日明け方から強風域に入る見込みで、風も強くなりそうです。水曜日には台風が離れ、日中は回復して晴れ間も出るでしょう。

気温の推移

今朝の最低気温は熊本市で20.9℃、阿蘇市乙姫で16.9℃でした。日中の最高気温は、熊本市で31℃、阿蘇市乙姫で26℃、人吉市でも30℃の予想で、台風の暖かく湿った空気の影響で蒸し暑くなりそうです。また、今夜は気温が下がりにくく、明日朝の最低気温は熊本市で24℃の予想です。

明子のささやき

台風6号は勢力を保ったまま暴風域を伴って九州に近づく見込みですが、現時点での予想では、予報円の中心を通った場合、熊本県内はギリギリ暴風域に入らない見通しです。ただ、風は強まるので飛ばされやすいものは片付けるなど、ちょっとした台風対策は必要になってきそうです。また、球磨地方の東側の地域などは雨量が多くなる恐れがありますので、大雨情報にも気を付けてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。