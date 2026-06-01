6月1日朝、名神高速上り線の茨木IC付近で、車3台と小型トラック1台がからむ事故がありました。名神上りは事故のため追い越し車線で規制を行っていて、茨木ICから豊中ICまで、12.9キロの渋滞が発生しています。

日本道路交通情報センターによりますと、1日午前7時ごろ、上り線（京都方面）茨木IC付近で、普通乗用車3台と小型トラック1台が衝突する事故がありました。

後ろにいたトラックが前の車に追突したとみられ、これまでのところ人数など不明ですが、けが人もいるとの情報です。

午前7時22分から2車線規制を行っていましたが、9時14分に追い越し車線の規制に縮小。午前9時40分現在、茨木IC～豊中ICまで12.9キロの渋滞が発生しています。

また、事故による渋滞が起きている区間で別の事故も発生しています。

午前7時50分ごろ、名神上り千里山トンネル手前でも、普通乗用車2台がからむ事故が発生したということです。日本道路交通情報センターによると、けが人がいるもようで、現在救助を行っているという情報もあるということです。