ファミマにセブン銀行、「ファミマATM」きょうから設置開始 1万6000台の設置めざす
ファミリーマートはセブン銀行ときょう6月1日より、ファミリーマート独自デザインの「ファミマATM」の設置とATMサービスの提供を開始した。
【写真】チョコがたっぷり！甘じょっぱさがたまらない「塩バターチョコパン」
同社とセブン銀行が2025年9月に基本合意書を締結。2026年3月にファミリーマート国内店舗におけるATM設置契約を正式に締結した。全国のファミリーマート店舗（AFCを除く）において、「ファミマATM」の設置を順次開始し、4年程度で約1万6000台の設置を行う。
ファミマATMでは、現金の入出金に加え、各種キャッシュレス決済への現金チャージが可能となる。また、セブン銀行独自サービス「＋Connect（プラスコネクト）」を通じて、各種手続きや認証機能の提供も行っていく。ATMの外観は、「緑色」を基調としたファミリーマートのブランドイメージに調和するデザインを採用した。
今後は自社のスマホアプリ「ファミペイ」の顧客基盤と全国の店舗網を活用しながら、独自の金融サービスを展開していくという。
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同社とセブン銀行が2025年9月に基本合意書を締結。2026年3月にファミリーマート国内店舗におけるATM設置契約を正式に締結した。全国のファミリーマート店舗（AFCを除く）において、「ファミマATM」の設置を順次開始し、4年程度で約1万6000台の設置を行う。
今後は自社のスマホアプリ「ファミペイ」の顧客基盤と全国の店舗網を活用しながら、独自の金融サービスを展開していくという。