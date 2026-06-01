ポルトガル中銀総裁 躊躇せず行動すべき、景気減速よりもインフレを懸念 ポルトガル中銀総裁 躊躇せず行動すべき、景気減速よりもインフレを懸念

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ポルトガル中銀総裁 躊躇せず行動すべき、景気減速よりもインフレを懸念



ポルトガル中銀のペレイラ総裁は、ECBは躊躇せず行動すべきだと述べた。



消費者物価の上昇圧力が高まっている、ECBは躊躇せず行動すべきだ。二次的影響が生じる前に早めに行動する方がいいだろう。私は大幅な景気減速よりもインフレ問題をより懸念している。



5月末で退任したデギンドス副総裁もインフレリスクを警告した。



世界は供給ショックに直面しており、それはインフレに、そして成長に反映される。このショックはエネルギー分野にとどまらず、他の商品にも影響を及ぼしている。経済成長に明らかな影響が出る。その影響はロシアのウクライナ侵攻よりも、さらに大きくなる可能性さえある。

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