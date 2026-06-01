台風6号は暴風域を伴い、沖縄本島地方に接近しています。那覇市から中継です。

【写真を見る】台風接近中の沖縄本島地方 全域に暴風警報発表 航空各社も全便欠航 このあと風速25m以上の暴風域に入る見込み【台風6号】

台風6号 沖縄本島に接近中

【画像で確認！】いつ・どこに？台風6号の進路

那覇市の国道58号沿いにある琉球放送の正面玄関からお伝えしています。台風の接近に伴い、きょう午前6時ごろまでに沖縄本島地方全域に暴風警報が発表されています。時間とともに風が強くなっていて、那覇市では午前7時ごろに30メートルを超える最大瞬間風速を観測しています。





沖縄本島の路線バスや都市モノレールも始発から終日運休が決まり、生活に大きな影響が出ています。沖縄本島地方では次第に雨風が強まっていて、普段は観光客などで賑わう国際通りも閑散としています。強風の影響で街路樹が大きく揺れる様子や一部の外壁が崩れている様子も確認されています。沖縄県内の多くの学校が休校となっているほか、航空各社も全便の欠航を決めていて、3万4000人以上に影響が出ています。沖縄本島ではこの後、風速25メートル以上の暴風域に入る見込みで、強まる雨とともに厳重な警戒が必要です。

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▼6月1日（月）の雨と風の予想シミュレーション

▼6月2日（火）〜4日（木）の雨と風の予想シミュレーション