俳優の石原良純（64）が1日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜前8・00)に出演。5月31日の東京ドーム公演でグループ活動を終了した嵐・松本潤との“関係”について語る場面があった。

嵐は31日、東京ドームでラストツアーを完走し、約26年半の活動に終止符を打った。ライブ最終盤に、メンバー5人は計30分間にわたってあいさつし、リーダーの大野智（45）は「みんなで作り上げた嵐はこれからも生き続けます」と呼びかけた。

5人は、涙あり笑いありで3時間25分、全力のステージを届けた。会場に入れないファン向けて生配信も実施。活動再開後には5人でテレビ番組に出演することなく、最後までファンファーストを貫いた。

良純は「松潤と同じマンションに一時住んでたんだけど、松潤、小栗旬、でも出川と良純がいるよって書いてあったの。おかしいと思いません？松潤、小栗旬、石原良純、でも出川がいるよって、そこで切ってほしかったの」とコメント。司会の羽鳥慎一アナウンサーが「良純の前で切るでしょうね」と言うと、「いや…でも本当に松潤君は一緒にドラマをやって、金田一耕助、まだ少年だったし、26年かあ」としみじみと話していた。