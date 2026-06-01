桑田佳祐が楽曲提供＆出演するカンロ新企業CM公開！書き下ろし4曲をニューシングルに収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

70歳・古希を迎え、ソロ活動を本格始動している桑田佳祐。6月24日リリースの最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」のリリースが迫るなか、あらたな情報として、カンロ新企業CM『Sweetな未来へ!!』に桑田佳祐が作詞・作曲・歌唱、そして本編へ出演することが発表された。

■予定外となる4曲の書き下ろしCM楽曲をサプライズ提供

カンロは、「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」を企業パーパスに掲げ、「誠実で、温かく、遊び心をもって、新しい価値に挑み続けながら」、たったひとりのあなたに届くように、キャンディに想いを込めてきた。長年にわたる音楽活動を通して、多くの人に感動とパワーを届け続けている桑田のように、心温まる時間を創り出し、幅広い世代に愛される企業を目指したいとの想いから、CMへの出演と楽曲提供をオファー。2025年末に公開した、桑田の楽曲『明日へのマーチ』を起用した「あなたへとどく、ひとつぶを。」というメッセージ映像からプロジェクトが始動していた。

そのプロジェクトの新映像として解禁されたCMでは桑田本人が出演し、作詞・作曲・歌唱を務めたカンロのイメージソングを熱唱。楽曲はカンロの“ひとつぶ”に込めた想いに、桑田が寄り添って“音の粒”が詰まった楽曲になっている。

当初はCM制作にあたり1曲を提供する予定だったが、なんと桑田によるサプライズで、「演歌」「ディスコ」「ロック」「アカペラ」という幅広いジャンルの個性豊かな楽曲を4種類も提供することに。それを受け、急きょ『みたらし慕情 / 演歌編』『飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン』『飴ちゃんマン / ロック編』『聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン』という4種類のCM映像を制作する流れとなった。CMでは、カラオケ喫茶でエキストラの方の前で桑田が楽曲を披露する模様を、あえてスマートフォンで動画撮影し、臨場感と親近感あふれる映像に仕上がっている。

そして、このカンロ企業CMとして書き下ろされた4曲全てが、6月24日発売のCDシングル「人誑し / ひとたらし」に収録されることが急きょ決定。桑田のバラエティ豊かな楽曲表現を存分に楽しめる必聴の1枚となる。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

https://taishita.lnk.to/hitotarashi

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

＜収録曲＞

1. 人誑し / ひとたらし

2. AKANE On My Mind～饅頭こわい

3. 南谷ミュージック・シティー

4. みたらし慕情 / 演歌編

5. 飴とミラーボール / ディスコ・ヴァージョン

6. 飴ちゃんマン / ロック編

7. 聖なるカンロ飴 / ドゥーワップ・ヴァージョン

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■【画像】桑田佳祐アーティスト写真

■関連リンク

特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp