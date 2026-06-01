乃木坂46、新キャプテン菅原咲月の就任後初のニューシングルリリース決定

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乃木坂46が、7月22日に42枚目となるニューシングルをリリースすることが決定した。

■新曲のフォーメーションは6月7日放送の『乃木坂工事中』にて発表予定

自身最長となる東京ドーム3daysを開催し、3日間で14万人のファンと共に14回目のバースデーライブを終えた乃木坂46。夏の全国ツアー『真夏の全国ツアー2026』を控えるなか、あらたなシングルのリリース日が決定。

5月19～21日に開催された『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』では最終日に梅澤美波 卒業コンサートを開催。3代目キャプテンとして乃木坂46をけん引していた梅澤美波がグループを卒業し、あらたに5期生・菅原咲月が4代目キャプテンに就任した。

42枚目となる最新シングルのリリースは7月22日。キャプテンがあらたに菅原咲月になり、初めてのシングルリリースとなる。また、最新楽曲のフォーメーションは6月7日にオンエアされる『乃木坂工事中』にて発表される予定だ。

東京ドーム3daysを駆け抜け、あらたなスタートを切る乃木坂46。夏を彩る最新シングルがどのような楽曲になるか期待が高まる。

■リリース情報

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」

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■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com