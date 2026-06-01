1日10時現在の日経平均株価は前週末比484.59円（0.73％）高の6万6814.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は459、値下がりは1073、変わらずは24と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を422.38円押し上げている。次いで東エレク <8035>が174.99円、キオクシア <285A>が112.63円、村田製 <6981>が70.80円、リクルート <6098>が66.88円と続く。



マイナス寄与度は154.47円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が81.26円、イビデン <4062>が49.95円、トヨタ <7203>が23.47円、レーザーテク <6920>が19.44円と続いている。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、サービス、電気機器、金属製品と続く。値下がり上位には輸送用機器、鉱業、鉄鋼が並んでいる。



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