人気モデルのケイト・モスのドキュメンタリー制作をネットフリックスが検討していると報じられている。ケイトが世界的スーパーモデルになるきっかけとなった1992年のカルバン・クラインのキャンペーンが35周年を迎えるにあたり、その軌跡を追うドキュメンタリーの企画が浮上しているという。



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ある関係者はザ・サン紙にこう話す。「文句も言わないが、説明もしない」という人生へのアプローチで知られているケイトですが、これまでにはしてこなかったようなかたちで今語る意思があることを示す兆候があります」「ケイトが参加してくれれば、配信サービス側にとっては大きな追い風になりますし、実現すれば争奪戦が起きる可能性も高いでしょう」



しかし、「鶏が先か卵が先か」という状況にあり、ケイトが契約に乗り出すためには、「ネットフリックスのようなところがまず興味があると名乗り上げることが前提になる」と関係者は続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）