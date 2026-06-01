乃木坂46

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　アイドルグループ・乃木坂46が、夏の全国ツアー『真夏の全国ツアー2026』を2週間後に控える中、42枚目シングルのリリース日が7月22日に決定した。

【写真】かわいい！全40種のメンバー書き下ろしオリジナルスタンプ

　5月19日〜21日に開催された『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』では最終日に梅澤美波 卒業コンサートを開催。3代目キャプテンとして乃木坂46をけん引していた梅澤美波がグループを卒業し、新たに5期生・菅原咲月が4代目キャプテンに就任した。

　キャプテンが新たに菅原咲月になり、初めてのシングルリリースとなる。また、最新楽曲のフォーメーションは6月7日深夜に放送されるテレビ東京『乃木坂工事中』にて発表される予定となっている。

　東京ドーム3daysを駆け抜け、新たなスタートを切る乃木坂46。夏を彩る最新シングルはどのような楽曲になるのか。