『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』入プレ第4弾はキャラクターカードセット 第1弾とは別絵柄
公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の入場者プレゼント第4弾が発表された。6月5日より、全国の上映劇場（一部劇場を除く）で、「キャラクターカードセット」が数量限定で配布される。
【画像】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
キャラクターカードセットは任天堂の公式スマートフォンアプリ「Nintendo Today!」内で手に入るデジタルカード40種類の中から5種類を実際にカード化し、5枚セットにしたもの。第1弾のキャラクターカードセットとは別の絵柄となっている。
各上映回につき、1人1回の鑑賞につき1セット配布され、なくなり次第終了。なお、チケット購入特典ではなく、入場者限定での配布となる。また、「スーパーマリオシアター」での配布は実施されない。
【画像】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
キャラクターカードセットは任天堂の公式スマートフォンアプリ「Nintendo Today!」内で手に入るデジタルカード40種類の中から5種類を実際にカード化し、5枚セットにしたもの。第1弾のキャラクターカードセットとは別の絵柄となっている。
各上映回につき、1人1回の鑑賞につき1セット配布され、なくなり次第終了。なお、チケット購入特典ではなく、入場者限定での配布となる。また、「スーパーマリオシアター」での配布は実施されない。
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