「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が31日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。デコルテを大胆に露出したオフショットを投稿した。

「5月もありがとう−」とつづり、谷間や黒ランジェリーをチラリとのぞかせた真っ赤なトップスの初夏なファッションコーデを披露した。

ストーリーズでは、「Kako」とオレンジ色で記された白い「かこTシャツ」にデニムのショートパンツ姿を動画でアップ。おしゃれなヘソピアスに加え、くびれやスラリと伸びた脚線美も際立った。

さらに黒のトップスにホットパンツ姿でハイヒールを履き、「久しぶりのはーふあっぷ」と珍しいヘアスタイルも公開した。

ファンやフォロワーからも「REDカコ様最高」「ステキすぎ」「色っぽさも出ていますねえ」「あふれ出る色気」「美しさダダ漏れ」「綺麗でスタイル抜群」「めっちゃSEXY」などのコメントが寄せられている。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿。25年8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売。趣味は食べること。特技はタップダンス。好きなアニメは「名探偵コナン」。血液型O。