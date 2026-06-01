佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気、そして台風6号の情報をお伝えします。



「台風6号」

台風6号の中心は宮古島の東南東にあり、発達しながら1日中にも沖縄県にかなり接近する見込みです。その後、進路を東寄りに変えて、日本列島に沿うようにして北上していきます。九州では沖縄県や鹿児島県、宮崎県などの太平洋側の地域を中心に大きな影響が出そうです。福岡県や佐賀県は暴風警戒域から外れていて、直接の影響はありません。ただ、風の影響は大きく、2日は海上で最大風速18メートルが予想されています。



「天気の予想」

1日の天気は下り坂です。晴れるのは朝までで、次第に雲が増えるでしょう。夕方以降は広い範囲で雨が降ります。雷を伴って雨脚が強まる可能性があるのでご注意ください。



「気温はどうなのか？」

1日の最高気温は各地で30℃を超えて7月上旬並みでしょう。福岡市や北九州市は30℃、久留米市は32℃の予想です。



「なのか間予報」

季節外れの暑さは1日までで、火曜日以降は落ち着きます。今週は雲が広がりやすく、日差しが届かないのが一つの要因です。すっきりしない天気が続き、雨が降る日もあるでしょう。



※FBS福岡放送バリはやッ!2026年6月1日午前6時すぎ放送