１日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、「毎日何通も来る」という視聴者の疑問に華丸大吉が答えた。

大吉が朝ドラ受けとして、看護師は「メンタル的にも大変なお仕事ですよね」と言った後、「たくさん来ているお便りがありまして、代表して」と一通のメールを読み上げた。

それが「番組オープニングで３人が並ばれた時、鈴木アナの後ろのセットの雲が重なり、まるでナースキャップをかぶっているように見えることがあります。最近病院で見かけなくなりましたが、朝ドラにちなんでいるのかなと思ったりしました」というもの。

「あさイチ」は今年の４月にオープニング曲とセットが一新しているが、鈴木アナはこの視聴者の指摘に「違います」と、単なる偶然だとした。

そして改めて、雲のセットが頭に重なるように立ち位置を調整。華丸は「本当だ！」とナースキャップのように見えることに驚いた様子。大吉も「結構これね、毎日来るんですよ、何通も」と、多くの視聴者から指摘があると説明。鈴木アナは「どちらかと言うと、髪形的には直美ちゃん」と「風、薫る」では、りん仕様ではなく、直美仕様だと笑っていた。