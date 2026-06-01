【おとめ座】2026年6月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年6月の運勢を占います。
【今月のカード：力（The Strength）／逆位置】
「力」の逆位置は、動くためにエネルギーをためることを示します。
今月は、積極的に動くよりも、休息をとってゆっくり過ごすことが大切な1カ月。
「何もしていない」と焦らなくても大丈夫。次に動く時のためにしっかり気力を蓄えておくことがポイントです。
【ラッキーカラー：ブラック】
黒はあふれるエネルギーを静めて内側に力をためる色。焦りを落ち着かせながら、動くための土台を整えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
【今月のカード：力（The Strength）／逆位置】
「力」の逆位置は、動くためにエネルギーをためることを示します。
今月は、積極的に動くよりも、休息をとってゆっくり過ごすことが大切な1カ月。
「何もしていない」と焦らなくても大丈夫。次に動く時のためにしっかり気力を蓄えておくことがポイントです。
黒はあふれるエネルギーを静めて内側に力をためる色。焦りを落ち着かせながら、動くための土台を整えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)