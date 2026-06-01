羽鳥慎一アナウンサー（55）が1日、司会を務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。5月31日の東京ドーム公演でグループ活動を終了した嵐についてコメントした。

嵐は31日、東京ドームでラストツアーを完走し、約26年半の活動に終止符を打った。ライブ最終盤に、メンバー5人は計30分間にわたってあいさつし、リーダーの大野智（45）は「みんなで作り上げた嵐はこれからも生き続けます」と呼びかけた。

5人は、涙あり笑いありで3時間25分、全力のステージを届けた。会場に入れないファン向けて生配信も実施。活動再開後には5人でテレビ番組に出演することなく、最後までファンファーストを貫いた。

共演機会の多かった羽鳥アナは「こんなこと言ったら怒られますけど、昨日、配信見て、見てしまったがゆえにちょっと残念になりましたね。あぁ終わっちゃうのかぁと思って」と自身の思いを語った。

コメンテーターの石原良純が「羽鳥さんは一人ひとりのことも、5人でいる嵐も両方を知っているじゃないですか。5人でいる嵐って違うの？」と聞くと、羽鳥アナは「全く変わらないです。そのまんまです。あの人たちは本当に変わらないです」と答えた。

そして、「昨日は始まって30秒で泣けました。ほぼ泣いてましたね」と明かし、「まだね、個々活動は続いていくんで楽しみにしたいなと思います」とコメントした。