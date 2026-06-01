【しし座】2026年6月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年6月の運勢を占います。
【今月のカード：隠者（The Hermit）／逆位置】
「隠者」の逆位置は、考えてきたことを行動に移していく意味を持ちます。
今月は、心の中で思い描いてきたことを、少しずつ形にしていくとよい流れになりそうです。
ただし、自信がなくて動けなくなってしまうのは避け、まずは周りの人に話してみるだけでも◎です。
【ラッキーカラー：ブルー】
青は、落ち着きと冷静さを与え、思考を行動へとつなげてくれる色。不安を整えながら、一歩を踏み出すサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
【今月のカード：隠者（The Hermit）／逆位置】
「隠者」の逆位置は、考えてきたことを行動に移していく意味を持ちます。
今月は、心の中で思い描いてきたことを、少しずつ形にしていくとよい流れになりそうです。
ただし、自信がなくて動けなくなってしまうのは避け、まずは周りの人に話してみるだけでも◎です。
青は、落ち着きと冷静さを与え、思考を行動へとつなげてくれる色。不安を整えながら、一歩を踏み出すサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)