2026年6月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「しし座」の今月の運勢を占います。

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占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年6月の運勢を占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


【今月のカード：隠者（The Hermit）／逆位置】
「隠者」の逆位置は、考えてきたことを行動に移していく意味を持ちます。

今月は、心の中で思い描いてきたことを、少しずつ形にしていくとよい流れになりそうです。

ただし、自信がなくて動けなくなってしまうのは避け、まずは周りの人に話してみるだけでも◎です。

【ラッキーカラー：ブルー】
青は、落ち着きと冷静さを与え、思考を行動へとつなげてくれる色。不安を整えながら、一歩を踏み出すサポートをしてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)