2026年6月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「かに座」の今月の運勢を占います。

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占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年6月の運勢を占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


【今月のカード：節制（Temperance）／逆位置】
「節制」の逆位置は、無理にバランスをとろうとしなくてもよいことを示します。

今月は、マルチタスクよりも1つのことに集中することで、物事がうまく進みやすい月になりそう。

ただし、注力し過ぎて疲れてしまわないように注意。気分転換はこまめに取り入れることが大切です。

【ラッキーカラー：ブラウン】
茶色は、心を落ち着かせて集中力を安定させてくれる色。やるべきことにしっかり向き合いながらも支えてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)