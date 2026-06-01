【かに座】2026年6月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年6月の運勢を占います。
【今月のカード：節制（Temperance）／逆位置】
「節制」の逆位置は、無理にバランスをとろうとしなくてもよいことを示します。
今月は、マルチタスクよりも1つのことに集中することで、物事がうまく進みやすい月になりそう。
ただし、注力し過ぎて疲れてしまわないように注意。気分転換はこまめに取り入れることが大切です。
【ラッキーカラー：ブラウン】
茶色は、心を落ち着かせて集中力を安定させてくれる色。やるべきことにしっかり向き合いながらも支えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
【今月のカード：節制（Temperance）／逆位置】
「節制」の逆位置は、無理にバランスをとろうとしなくてもよいことを示します。
今月は、マルチタスクよりも1つのことに集中することで、物事がうまく進みやすい月になりそう。
【ラッキーカラー：ブラウン】
茶色は、心を落ち着かせて集中力を安定させてくれる色。やるべきことにしっかり向き合いながらも支えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)