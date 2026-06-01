【ふたご座】2026年6月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年6月の運勢を占います。
【今月のカード：皇帝（The Emperor）／逆位置】
「皇帝」の逆位置は、周りの意見を聞き入れることを促します。
今月は、自分の主張を強く押し出すよりも、身近な人たちの言葉に耳を傾けてみるとよい流れが生まれそうです。
ただし、悪いうわさ話に流されるのは避けましょう。必要ないい情報だけを取り入れることが大切です。
【ラッキーカラー：レッド】
赤は、素直さやエネルギーを引き出してくれる色。周りの声を受け取りながらも、自分の軸を保つ手助けになります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
【今月のカード：皇帝（The Emperor）／逆位置】
「皇帝」の逆位置は、周りの意見を聞き入れることを促します。
今月は、自分の主張を強く押し出すよりも、身近な人たちの言葉に耳を傾けてみるとよい流れが生まれそうです。
【ラッキーカラー：レッド】
赤は、素直さやエネルギーを引き出してくれる色。周りの声を受け取りながらも、自分の軸を保つ手助けになります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)