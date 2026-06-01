特産品が楽しめると思う「青森県の道の駅」ランキング！ 2位「浅虫温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
新緑のまぶしく心地よい風を感じながらのドライブが楽しい季節ですね。道中のリフレッシュはもちろん、その土地ならではの絶品グルメや貴重な特産品をじっくり堪能できる、満足度の高いお出かけ先をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、特産品が楽しめると思う「青森県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「町とかの名前ではなく、温泉も楽しめそうだから特産品も、聞きになったから」（60代女性／青森県）、「特産のホタテや新鮮な地魚をたっぷり使った海鮮丼をガッツリ楽しめるからです」（40代女性／鹿児島県）、「浅虫温泉イコールホタテの認識が強いです」（40代女性／山形県）といったコメントがありました。
回答者からは、「青森といえばりんごの印象が強く、名前からしても青森らしい特産品をしっかり楽しめそうだと思います。りんごを使ったお菓子やジュース、加工品など種類も多そうで、青森らしさを感じやすいです。県外の人にも分かりやすい名産がそろっていそうなので、特産品目的で立ち寄りたくなります」（20代女性／東京都）、「子供と一緒に楽しめるメニューが多いから」（40代男性／東京都）、「青森名産のリンゴの種類が豊富で、リンゴを使ったスイーツや加工品、さらにはリンゴ狩り体験まで楽しめる『リンゴづくし』の特産品が魅力だからです」（40代男性／奈良県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、特産品が楽しめると思う「青森県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：浅虫温泉（青森市）／47票2位にランクインしたのは、青森市にある「浅虫温泉」です。この道の駅は温泉街として名高い浅虫地区に位置しており、観光の道中に気軽に立ち寄れるスポットとして親しまれています。地元の新鮮な特産品や加工品が並ぶだけでなく、温泉地ならではの魅力も兼ね備えており、多くの来訪者から高い支持を集めています。
回答者からは、「町とかの名前ではなく、温泉も楽しめそうだから特産品も、聞きになったから」（60代女性／青森県）、「特産のホタテや新鮮な地魚をたっぷり使った海鮮丼をガッツリ楽しめるからです」（40代女性／鹿児島県）、「浅虫温泉イコールホタテの認識が強いです」（40代女性／山形県）といったコメントがありました。
1位：なみおか（青森市）／92票青森市浪岡に位置し、青森の象徴である「りんご」をテーマにした道の駅です。広大な敷地内には四季折々の観光りんご園があり、秋にはりんご狩り体験が楽しめます。産直市場にはもぎたての新鮮なりんごや加工品、自家製アップルパイが豊富に並び、豊かな自然の恵みを五感で堪能できる人気駅です。
回答者からは、「青森といえばりんごの印象が強く、名前からしても青森らしい特産品をしっかり楽しめそうだと思います。りんごを使ったお菓子やジュース、加工品など種類も多そうで、青森らしさを感じやすいです。県外の人にも分かりやすい名産がそろっていそうなので、特産品目的で立ち寄りたくなります」（20代女性／東京都）、「子供と一緒に楽しめるメニューが多いから」（40代男性／東京都）、「青森名産のリンゴの種類が豊富で、リンゴを使ったスイーツや加工品、さらにはリンゴ狩り体験まで楽しめる『リンゴづくし』の特産品が魅力だからです」（40代男性／奈良県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)