特産品が楽しめると思う「青森県の道の駅」ランキング！ 2位「浅虫温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】

特産品が楽しめると思う「青森県の道の駅」ランキング！ 2位「浅虫温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】