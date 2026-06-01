【おうし座】2026年6月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年6月の運勢を占います。
【今月のカード：太陽（The Sun）／正位置】
「太陽」の正位置は、無邪気な魅力や明るさを発揮できることを表します。
今月は、あなたの前向きな雰囲気や笑顔が、周りの人の力になりそう。
ただし、遊び過ぎたり、はしゃぎ過ぎたりしないように。バランスを大切にするとさらに良い流れにつながります。
【ラッキーカラー：グリーン】
グリーンは、体の魅力を引き出してくれる色。明るさと穏やかさのバランスを整えるサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
【今月のカード：太陽（The Sun）／正位置】
「太陽」の正位置は、無邪気な魅力や明るさを発揮できることを表します。
今月は、あなたの前向きな雰囲気や笑顔が、周りの人の力になりそう。
ただし、遊び過ぎたり、はしゃぎ過ぎたりしないように。バランスを大切にするとさらに良い流れにつながります。
グリーンは、体の魅力を引き出してくれる色。明るさと穏やかさのバランスを整えるサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)