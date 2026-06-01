【おひつじ座】2026年6月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2026年6月の運勢を占います。
【今月のカード：悪魔（The Devil）／逆位置】
「悪魔」の逆位置は、心境の変化を感じられることを表します。
今月は、自分がこだわっていたことや、「改善したい」と思い続けていたものに対して、気持ちが変わっていく兆しがあります。
ただし、全てを変えようとしなくても大丈夫。執着などは自然と手放されていきそうです。
【ラッキーカラー：オレンジ】
オレンジは、前向きな変化を後押ししてくれる色。力を入れ過ぎず、自分らしさを取り戻したい時にぴったりです。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
【今月のカード：悪魔（The Devil）／逆位置】
「悪魔」の逆位置は、心境の変化を感じられることを表します。
今月は、自分がこだわっていたことや、「改善したい」と思い続けていたものに対して、気持ちが変わっていく兆しがあります。
【ラッキーカラー：オレンジ】
オレンジは、前向きな変化を後押ししてくれる色。力を入れ過ぎず、自分らしさを取り戻したい時にぴったりです。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)