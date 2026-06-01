【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは掃除道具
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、毎日の家事を支えてきた昔ながらの便利道具や日本の歴史的な農業や物流を象徴する梱包の知恵など、それぞれ和の情緒を感じさせる3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□し
□□ら
□□むれ
ヒント：本気ではなく遊び半分でふざけ合ったりする行動を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「たわ」を入れると、次のようになります。
たわし（タワシ）
たわら（俵）
たわむれ（戯れ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日本の家庭で古くから親しまれている実用的な清掃用具から、歴史的な物流や農作物の保管を支えた伝統的な資材、さらには人との関わりの中で生まれるユーモラスな振る舞いや遊びを表現する言葉までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、毎日の家事を支えてきた昔ながらの便利道具や日本の歴史的な農業や物流を象徴する梱包の知恵など、それぞれ和の情緒を感じさせる3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□し
□□ら
□□むれ
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正解：たわ正解は「たわ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たわ」を入れると、次のようになります。
たわし（タワシ）
たわら（俵）
たわむれ（戯れ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日本の家庭で古くから親しまれている実用的な清掃用具から、歴史的な物流や農作物の保管を支えた伝統的な資材、さらには人との関わりの中で生まれるユーモラスな振る舞いや遊びを表現する言葉までを網羅しました。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)