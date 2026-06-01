新たな「Jリミテッド」

2026年5月8日、スズキは「エブリイ」の特別仕様車「Jリミテッド」を一部改良したと発表しました。日常で使う場面で役立つ装備を見直し、扱いやすさを高めた点が今回の変更点です。では、このアップデートを受けて販売店ではどのような声が聞かれているのでしょうか。

最上級グレード「JOIN ターボ」をベースにした特別仕様車「Jリミテッド」は、2025年8月20日に新設定されました。

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ブラックアウトされた外観とレトロ調デカールを組み合わせ、アウトドアを意識した仕立てが特徴です。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1895mm、ホイールベースは2430mmで、乗車定員は2名または4名です。

エクステリアはブラック塗装の専用LEDヘッドランプや前後バンパー、ドアハンドルに加え、専用デカールやピラー加飾、ガンメタリック塗装のフルホイールキャップを採用し、実用性を保ちながら引き締まった印象に仕上げています。

ボディカラーは「モスグレーメタリック」「アイビーグリーンメタリック」「ツールオレンジ」「デニムブルーメタリック」の4色で、アウトドアシーンに馴染む落ち着いた色合いが中心です。

インテリアには9インチナビや視認性の高いデジタル表示メーターを備え、シートには質感の高いファブリック表皮を採用。後席にはヘッドレストや左右独立式のリクライニング＆スライド機構が用意され、乗員の快適性にも配慮されています。

荷室は1820mmの長さと1280mmの幅を確保しており、後席を格納するとフラットな空間が広がります。大人2人が横になれる程度の広さがあり、車中泊にも対応します。

パワートレインは660cc直列3気筒ターボエンジンを搭載し、トランスミッションはCVT、駆動方式は2WDとパートタイム4WDを設定。

最高出力は64馬力で、WLTCモード燃費は最大15.1km／Lとなっています。

今回の一部改良では、安全装備と快適装備を中心に見直しが行われました。

安全面では「スズキセーフティサポート」が強化され、デュアルセンサーブレーキサポートIIや低速時ブレーキサポート（前進・後進）、前後パーキングセンサーに加え、車線逸脱抑制機能、発進お知らせ機能、標識認識機能が新たに採用されています。

快適装備では後席両側ワンアクションパワースライドドアに予約ロック機能が追加され、外観はSUZUKIアルファベットエンブレムへ変更。

内装ではデジタルスピードメーターやカラー表示のマルチインフォメーションディスプレイ、ステアリングスイッチが採用され、全体的に視認性と使い勝手が向上しています。

なお、新Jリミテッドの価格（税込）は197万8900円から213万2900円です。

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販売店の反応として、都内の店舗スタッフは「Jリミテッドは普段使いの延長で選ばれることが多いですね。特別仕様といっても派手すぎず、扱いやすいところが好まれています」と話していました。実用性を重視しつつ、少し雰囲気を変えたいというユーザーに向いているという見方が多いようです。

別の地域の店舗では、「アウトドア向けの雰囲気はありますが、用途を選ばないところが良いと言われます。軽バンとしての使い勝手はそのままなので、仕事用と兼用したいという方も検討されています」という声もあり、幅広い層が興味を示している印象です。

なお、通常モデルのエブリイと「エブリイワゴン」にも改良が施され、シリーズ全体で安全性と快適性が底上げされています。