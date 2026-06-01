STU48石田千穂が5月31日、東京・Kanadevia Hallで卒業コンサートを行った。6年前に初めてソロコンサートを行った思い出のホールで、全36曲を披露。9年間の集大成を全て出し切った。

懐かしい仲間も集まった。初代キャプテン岡田奈々がサプライズゲストで出演。石田や現役メンバーたちと「出航」を歌った。「ちほに頼まれたら出るよ！」と、石田の依頼に、1分もしない即レスの返信で快諾したという。

ほかにも石田と同じ1期生の土路生優里、藤原あずさ、磯貝花音、田中皓子、薮下楓、門脇実優菜、石田みなみ、岩田陽菜といった卒業メンバーも戻ってきた。「またみんなと歌えて本当にうれしい」。石田も万感の思いだった。

特にアンコール1曲目は、その元1期生たち11人で、STU48初のオリジナル曲「暗闇」を当時の衣装で歌うと、会場も白と水色のペンライトで染まり、「ちほーちゃん」コールが響き渡った。

また、アンコール時には、STU48メンバー全47人一人ずつへの丁寧なラストメッセージもスクリーンに公開した。いつでも優しかった石田らしい気遣いだった。

フィナーレは、純白の豪華なドレスにティアラをつけた姿で、卒業ソング「未来へ続く者よ」を独唱。全メンバーでの「10年桜」、そしてセンターシングルの「息をする心」で締めた。

「これで私はアイドル人生悔いなしと言えます。最初は選抜でもない目立たない子でしたが、それを皆さんが見つけてくださった。おかげで、一番最初からここまで一番近くでSTU48歴史を見ることができて幸せでした」と感謝した。

そして、仲間たちとの絆にも触れて、「私の青春そのものです！」と叫んだ。「3348日間、本当にありがとうございました」。最後まで涙はこぼれない。潤んだ瞳で、満面の笑顔で、9年間のアイドル人生を終えた。

コンサート後の取材では、報道陣から「恋愛が解禁だが」と聞かれると、「これ、聞かれてみたかったんです！」と前のめりに。「ひと段落ついて、いい出会いがあったらいいな。流れに任せて」と無難な答えで終わりかけた。

ただ、9年間もスキャンダル無しでアイドル活動を全うしたことを、報道陣に称えられると「実は握手会では、自分のファンの方にたくさんキツイ言葉を言ったりしていたんです。自分では優等生だと思っていなかったけど、皆さんからそう見えていたなら、それこそ悔いのないアイドル人生だったのかなって思います」とうれしそうにうなづいた。

すると、再び報道陣から「では、恋人にするなら、暴言を言っても何でも受け止めてくれる心の広い人が好みということでは？」とつっこまれ、「たしかに！この9年間、たくさんのおじさま、お兄さま方と触れてきて、やっぱり一途な方が一番素敵だと思いました」とにっこり。「これからもお仕事を続けていきますので、また取材してください！ またよろしくお願いします」と、最後まで殊勝に感謝していた。