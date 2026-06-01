歌手の華原朋美(51)が1日までに自身のインスタグラムを更新。愛息と「レゴランド ジャパン」を満喫するショットを披露した。

「LEGOランド名古屋に3日間お泊まり&遊びまくりをしてきました」と書き出すと、園内ベンチに自身と6歳愛息が並んで腰かけるショットなどをアップ。

「ずっとずっと約束してたのに連れて行けなかったからこの3日間は最高に楽しかったです また来週もどこかに遊びに連れて行きたいなと思っちゃうくらい週末を楽しんできました 沢山の思い出をもっともっと作りたいなって思います 可愛くて仕方ない」と記した。

華原は19年8月、外資系企業勤務の一般男性との間に未婚のまま長男を出産。21年8月に当時の所属事務所代表の男性と結婚。だが22年5月に夫の離婚歴、隠し子3人、DV疑惑が報じられ、翌年2月に離婚したことを発表した。

華原の投稿に、フォロワーからは「息子くんすっごい楽しそう」「朋ちゃん、本当に優しいママさん」「朋ちゃん 幸せそうで本当に嬉しい！」「朋ちゃん 素敵な表情です〜」「朋ちゃん、キレイ」といった反響が寄せられている。