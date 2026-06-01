フリーアナウンサー有働由美子は5月31日、MCを務めるテレビ朝日系「有働Times」（日曜午後8時56分）に出演。

この日、東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演を開催し26年半にわたるグループ活動に区切りをつけた嵐の5人への感謝の思いを語った。

番組のエンディングで、公演終了後の東京ドーム周辺をとらえたライブ映像を放送。有働は「こちらをご覧ください。つい45分前、ここで国民的グループの嵐が、活動終了を告げるラストコンサートを終えました」と伝えた。

その上で「個人的な話で恐縮なんですが、嵐の5人とは紅白、東京オリンピック、平成から令和に変わる際の国民祭典のステージなど、さまざまなところでごいっしょさせていただきました」と、NHK時代を含めた共演経験に言及。「印象に残っているのは、『いっしょにがんばりましょう』という声をかけてくれて、巻き込んでくれる。自分たちのチームワークだけではなく、周りへのやさしさや配慮を忘れない。それが、国民的アイドルとして愛されて、平成から令和をトップスピードで駆け抜けてこられたことのひとつではないかな、と思います」と、メンバーとの思い出を振り返った。

有働は、最後に「今日で活動終了。さびしくなりますけれど、ひとつの時代を彩り、楽しませてくれた嵐、ありがとう！」と笑顔でコメントを締めた。番組は東京ドーム周辺の映像を伝えながら、この日の放送を終えた。