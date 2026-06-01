元ＮＨＫアナウンサーで、現在は米国を拠点に活躍するフリーの久保純子さん（５４）が近影を見せた。

日本時間１日までに自身のインスタグラムを更新し、「時差投稿になってしまいましたが先週末の３連休はイベントに参加するために ロンドンへ」と報告。「なんと２２年ぶりに布袋寅泰さんにお目にかかることができました ゴールドディスク大賞以来！」と続け、ミュージシャン・布袋寅泰との２ショットを披露。「お花いっぱいの素敵なお庭を眺めながらのブランチはとっても穏やかで、どこまでも心地よく、ゆったりとした時間が流れていました お招きいただきありがとうございます」と感謝の気持ちをつづった。「そして、ここぞとばかりに（珍しく）外食も ロンドンのレストラン、何もかも美味しくて！さらには、（大好き）美術館も攻めました Ｖ＆Ａ Ｅａｓｔ Ｓｔｏｒｅｈｏｕｓｅの『見せる所蔵品倉庫』もＶ＆ＡのＳｃｈｉａｐａｒｅｌｌｉの展示も見応えがありました〜。エネルギー補給して、また仕事がんばりますっ！」と続けた。

この投稿には、「素敵すぎる イギリス行きた〜い」「布袋さんから招待されるなんて羨ましいです、お元気そうですね？」「布袋さんはいつまでもカッコいいですね。」「コーデも素敵」「布袋さんとのツーショット素敵ですね。最高のブランチになりましたね」などのコメントが寄せられている。

１９９８年から３年連続で紅白歌合戦の司会を務めるなど人気アナとして活躍した久保さんは、２０００年に慶大の同級生だった会社員男性と結婚。０２年１月に第１子長女、０８年７月に第２子次女を出産。０４年３月にＮＨＫを退局し、渡米した。２２年２月にはニューヨークで幼稚園の先生として働き始めたことも報告していた。