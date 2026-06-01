水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 2026年6月の運勢

【今月の運勢・2026年6月】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今月の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

自分のうさぎタイプを調べる

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今月の運勢本当にやりたいこと、進みたい方向が見えてくる転換期

「これを手に入れたい」「この願いをかなえたい」という思いが強まり、今までぼんやりしていた夢や理想の輪郭が少しずつ見えてきます。今月は、未来に向けた一歩を踏み出すための準備を進めるタイミング。できないことより“今の自分にできること”に目を向けると、よりよい選択と決断ができるでしょう。ただし、一人で悩みを抱え込みやすい傾向も。そんなときはこだわりを少しゆるめ、周囲の人にアドバイスを求めて。意外なところから、あなたを導くヒントが届くでしょう。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今月の運勢人とのつながりからチャンスが生まれる。お金の扱いは慎重に

人間関係が活発になり、あなたの世界が外に向けてどんどん広がっていきます。新しい出会いや、本音を伝えるチャンスが増え、あなたの熱い思いにだれかが応えてくれるうれしい展開もありそうです。相談や交渉、調整ごともスムーズに進むはず。ただし、金銭面だけは慎重に。お金の扱いが雑になると運気が乱れやすいので、衝動買いや無駄遣いに注意。お金だけでなく、物の貸し借りも記録に残して。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今月の運勢これまで続けてきた物事や関係性を大切にすると運気アップ！

新しいことに興味が湧きやすいときですが、まずは「今すでに手にしているもの」「継続している習慣や人とのつながり」をいちばんに考えて。順調に進んでいる仕事や計画ほど手を抜かず、ていねいに対処することも大切。さらに、先月やり残したことや逃したチャンスには、前回とは違うやり方でリトライすると成功率がアップします。これまでと少し視点を変えると新たな道が開けていくでしょう。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今月の運勢ペースダウンして心身をリラックス。次の流れに乗る準備を

新しいミッションが動き出す気配。混乱していた状況や人間関係も落ち着くべき場所に収まり、心がふっと軽くなっていくでしょう。まずは細かな負担をひとつずつ手放し、自分に合ったペースを取り戻して。スピードを落として見直すことで、次の展開に気づきやすくなります。開運アクションは、ゆるめる習慣。ストレッチや呼吸法など、心と体をほぐす時間を日常に取り入れましょう。気のめぐりが整って、前向きなエネルギーがゆっくりと戻ってきます。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今月の運勢思い立ったら即行動！どんどん動いて一気に流れを変えよう

インスピレーションがさえ、さまざまな情報や開運のヒントをキャッチしやすい上昇期。気になったことに手を伸ばすと、思いがけない発見やチャンスにつながりそう。実行するほど運気に勢いがついて、停滞していたこともゆっくり動き出していくでしょう。開運行動は、体を動かすこと。スポーツ、ストレッチ、散歩など自分が取り入れやすいことでOK。思考がクリアになり、直感の精度もさらにアップします。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今月の運勢無駄を省き、必要なものだけを選択。今年の挑戦を軌道に乗せて

手を広げすぎたことや行きすぎたことが自然と落ち着き、必要な環境や人間関係が構築されていくタイミング。今年始めたチャレンジや生活習慣を見直すのは◎。後回しにしていたことや苦手なことも今ならスムーズに処理できるので、本気で取り組んでみて。がんばるあなたをサポートしてくれたり、いっしょに楽しい時間を共有できたりする特別な仲間にも出会えそう。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今月の運勢物事をスムーズに動かせる。自ら動いて運をつかんで！

停滞していたことが動き出し、先送りにしていたことにも手が伸びる活発な運気なので、いつもより攻めの姿勢で過ごすと◎。人との交流も増え、行く先々であなたの世界が広がるような素敵な出会いが生まれるでしょう。また、“見た目の印象”が運を後押しするので、おしゃれを楽しむのも吉。金運は上々ですが、楽しい予定が増えるぶん、出費も増えがち。勢いで使いすぎないように気をつけて。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今月の運勢少し先の未来のために“今”を整えて。金銭＆生活面の見直しは◎

2026年後半の予定を立てる、年内の目標達成のための計画を練り直すなど、近い未来に向けた具体的な準備を進めましょう。やることの優先順位を明確にすると物事がスムーズに進むので、その日のTODOリストを作るのも効果的。また、生活習慣やお金の管理・使い方を見直すのにもいいタイミング。小さな改善が、日々の大きな安心につながります。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今月の運勢人とのつながりに助けられる。心にゆとりを持って過ごせるとき

多少のトラブルがあっても、だれかが手を貸してくれる月。これまで感じていた窮屈さも薄れて、自由に動ける時間が増えていきます。その心の余裕がユニークなアイディアを生み、本当にやってみたいことを見つける原動力になるでしょう。ていねいに物事と向き合えるので、愛する人との絆を深めたり、自分が守りたいことの再確認をしたりするのも◎。ただし気がゆるみやすい時期なので、生活リズムの乱れには注意して。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今月の運勢個性的なアイディアが周囲を動かす。やりたいことを形にする力もアップ！

ユニークなひらめきが思いがけず役立ち、状況を好転させるきっかけになるときです。ふと浮かんだアイディアや意見を言葉にすることで、提案が通りやすくなり、評価につながることも増えていくでしょう。一方で、場の空気を読む、人の気持ちを察する力が少し低下しそう。言葉もストレートになりやすいので、相手を思うひと言を添える意識を持つと人間関係が安定します。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



